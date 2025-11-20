Monza, intervento riuscito per Brorsson: il comunicato del club

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025

Il Monza ha aggiornato i propri tifosi sulle condizioni di Arvid Brorsson, difensore della squadra, attraverso un comunicato ufficiale. Il club ha reso noto che l’intervento chirurgico di appendicectomia al quale il giocatore si è sottoposto è perfettamente riuscito.

Ecco la nota:

“È perfettamente riuscito l’intervento chirurgico di appendicectomia cui si è sottoposto Arvid Brorsson. L’intervento è stato eseguito dall’equipe del professor Guttadauro alla Clinica Zucchi di Monza“.

