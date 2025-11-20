Carrarese, nuova Curva Nord pronta per l’inaugurazione

La Carrarese, dopo una stagione di salvezza tranquilla, continua a concentrarsi anche su altri aspetti, tra cui il miglioramento delle strutture. Il club sta infatti per inaugurare la nuova Curva Nord dello Stadio dei Marmi, un progetto che sta arrivando a conclusione.

Secondo quanto riportato da Voce Apuana, i lavori stanno procedendo regolarmente e la nuova curva potrebbe essere pronta già per il 14 dicembre, in occasione della partita contro la Virtus Entella. Se i tempi saranno rispettati, i tifosi locali potranno finalmente occupare il nuovo settore, che promette di rendere più accogliente l’area per il pubblico.