Carrarese, nuova Curva Nord pronta per l’inaugurazione

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025

La Carrarese, dopo una stagione di salvezza tranquilla, continua a concentrarsi anche su altri aspetti, tra cui il miglioramento delle strutture. Il club sta infatti per inaugurare la nuova Curva Nord dello Stadio dei Marmi, un progetto che sta arrivando a conclusione.

Secondo quanto riportato da Voce Apuana, i lavori stanno procedendo regolarmente e la nuova curva potrebbe essere pronta già per il 14 dicembre, in occasione della partita contro la Virtus Entella. Se i tempi saranno rispettati, i tifosi locali potranno finalmente occupare il nuovo settore, che promette di rendere più accogliente l’area per il pubblico.

Ultimissime

Padova-Venezia, derby senza ospiti. I tifosi biancoscudati protestano: “20 minuti senza tifo e bandiere”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025

Carrarese, nuova Curva Nord pronta per l’inaugurazione

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025

Monza, intervento riuscito per Brorsson: il comunicato del club

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025

Palermo FC lancia la Black Collection: disponibile negli store ufficiali e online. Sconto esclusivo per gli abbonati

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025

Catanzaro-Pescara, Aquilani: «Nessuna partita è facile, servono lucidità e crescita»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025