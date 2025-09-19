Palermo FC, Alfred Gomis alla giornata in memoria di Padre Pino Puglisi

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2025

Nel pomeriggio di oggi Alfred Gomis, portiere del Palermo FC, ha preso parte alla giornata commemorativa dedicata a Padre Pino Puglisi, in rappresentanza della società rosanero.

L’estremo difensore è stato accolto con grande affetto da tanti bambini e tifosi presenti, fermandosi per foto e autografi. Un gesto di vicinanza che conferma, ancora una volta, l’attenzione del club verso iniziative di forte valore sociale e culturale.

La presenza di Gomis alla cerimonia, dedicata alla figura del sacerdote ucciso dalla mafia nel 1993 e simbolo di coraggio e impegno per i giovani del quartiere Brancaccio, ha voluto sottolineare il legame tra il Palermo FC e la città.

Ultimissime

Palermo FC, Alfred Gomis alla giornata in memoria di Padre Pino Puglisi

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2025

Palermo-Bari. Le formazioni ufficiali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2025

Dionigi: «Catanzaro avversario tosto, ma la mia Reggiana cresce. Serve compattezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2025

Palermo in campo contro il Bari con la Third 2025/26: omaggio a Mondello

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2025

Lucioni: «Buon compleanno Frosinone. Fiero di aver fatto parte della tua storia calcistica»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2025