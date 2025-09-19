Palermo FC, Alfred Gomis alla giornata in memoria di Padre Pino Puglisi

Nel pomeriggio di oggi Alfred Gomis, portiere del Palermo FC, ha preso parte alla giornata commemorativa dedicata a Padre Pino Puglisi, in rappresentanza della società rosanero.

L’estremo difensore è stato accolto con grande affetto da tanti bambini e tifosi presenti, fermandosi per foto e autografi. Un gesto di vicinanza che conferma, ancora una volta, l’attenzione del club verso iniziative di forte valore sociale e culturale.

La presenza di Gomis alla cerimonia, dedicata alla figura del sacerdote ucciso dalla mafia nel 1993 e simbolo di coraggio e impegno per i giovani del quartiere Brancaccio, ha voluto sottolineare il legame tra il Palermo FC e la città.