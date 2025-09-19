Le Douaron e Gomes eroi del Barbera: il Palermo stende il Bari ed è primo in classifica

Il Palermo conquista tre punti preziosi battendo il Bari 2-0 nell’anticipo della quarta giornata di Serie B. Al “Renzo Barbera”, davanti a oltre 32mila tifosi, i rosanero hanno trovato la rete decisiva al 76’ e nel recupero, grazie al guizzo del neoentrato Le Douaron e a Gomes.

La prima frazione si è chiusa sullo 0-0, con poche emozioni ma qualche spunto in più dei padroni di casa. Brunori e compagni hanno provato a impensierire Cerofolini, senza però trovare la giocata vincente.

Nella ripresa il copione non è cambiato molto: tanti errori da una parte e dall’altra, fino all’episodio che ha deciso la gara. Al 76’, su un rimpallo favorevole, Le Douaron ha sorpreso la retroguardia biancorossa infilando la palla in rete e facendo esplodere lo stadio. In pieno recupero va a segno anche Gomes che fa esplodere di gioia il Barbera.

Per la squadra di Inzaghi arriva così la seconda vittoria consecutiva dopo il successo di Bolzano contro il Sudtirol e la vetta della classifica.

Ecco la cronaca testuale del match:

SECONDO TEMPO

90’+5′ – FINISCE QUI IL MATCH.

90’+1′ – GOOOOOL PALERMO!!!! Gomes raddoppia.

90′ – 5′ di recupero.

90′ – Il Palermo ancora all’attacco conquista un calcio d’angolo.

89′ – Altro cambio per il Bari: Rao entra al posto di Vicari.

83′ – Due cambi anche per Caserta: Antonucci e Cerri rilevano Castrovilli e Braunoder.

83′ – Doppio cambio per il Palermo: Segre e Ranocchia lasciano il posto a Giovane e Blin.

76′ – GOOOOOL PALERMO!!! Le Douaron sblocca il match! Il numero 21 favorito da un rimpallo tenta la conclusione in porta beffando tutti e fa centro.

71′ – Doppio cambio per il Palermo: Brunori e Gyasi lasciano il posto a Le Douaron e Diakitè.

69′ – Inzaghi effettua il primo cambio: esce Palumbo tra gli applausi del Barbera per la buona prestazione, al suo posto Gomes.

67′ – Ranocchia tenta il colpaccio: su un calcio di punizione dalla fascia a metà campo vede il portiere fuori dai pali calcia direttamente in porta, la conclusione però finisce alta.

65′ – Augello crossa in area dalla sinistra, la palla la riceve Pohjanpalo che non la blocca nella maniera più convenzionale possibile, infatti la perde.

58′ – Doppio cambio tra le fila del Bari: Darboe e Moncini lasciano il posto a Pagano e Gytkjaer.

57′ – Brunori fa esplodere il Barbera andando in gol, ma l’entusiasmo viene subito smorzato dal guardalinee che segnala il fuorigioco.

54′ – Calcio di punizione calciato da Ranocchia che va direttamente sul secondo palo, ma Cerofolini non ha problemi a bloccarla.

51′ – Il Palermo conquista un calcio d’angolo tra le polemiche in mezzo all’area. Palumbo dalla bandierina gioca corto per Ranocchia, il numero 10 mette in mezzo ma trova un difensore a respingere.

48′ – Ennesima occasione sprecata per il Palermo: Pohjanpalo serve Brunori in area, il Capitano non trova il tempo giusto per concludere in porta e l’azione si perde.

46′ Riprende il match con gli stessi 22 del primo tempo.

PRIMO TEMPO

45′ + 1′ – Termina qui il primo tempo.

45′ + 1′ Segre parte in contropiede e crossa in area, Pohjanpalo intercetta ma la palla finisce fuori.

45′ – Ancora un angolo per il Palermo: Palumbo mette in mezzo e trova un compagno a spingere in rete ma il portiere avversario si oppone.

42′ – Augello dalla sinistra si smarca e crossa in mezzo ma non trova nessun compagno.

39′ – Rosanero all’attacco: Brunori viene servito in area ma non cerca la conclusione, bensì cerca Pohjanpalo con un passaggio ma la palla viene intercettata.

32′ – Palermo in avanti, azione confusa in area di rigore tra Pohjanpalo e Palumbo con quest’ultimo che conclude in porta ma il portiere si oppone. Calcio d’angolo per i padroni di casa.

28′ – Fallo su Ranocchia, Darboe si becca il giallo.

26′ – Bari in avanti, Darboe tenta una girata colpendo la palla ma non centra la porta.

24′ – Capovolgimento di fronte, ci prova anche Castrovilli dalla distanza ma la conclusione finisce fuori.

21′ – Ranocchie recupera palla a centrocampo e spinto dal pubblico rosanero che urla “tira” il numero 10 calcia un siluro in porta, Cerofolini riesce a respingerla.

15′ – Il Palermo parte in contropiede sugli sviluppi di un calcio di punizione del Bari. Segre in avanti cerca di servire Pohjanpalo dalla parte opposta ma il tiro è sbilenco.

13′ – Bari vicino al vantaggio: Moncini riceve in area e calcia, ma la palla termine fuori.

10′ – Il Palermo conquista un angolo sugli sviluppi di un calcio di punizione: Ranocchia calcia direttamente in area, Segre stacca di testa ma la conclusione finisce alta.

8′ – Ancora brividi per i rosanero: Palumbo dal limite dell’area tenta un tiro a giro che finisce però sul fondo.

3′ – Palermo ad un passo dal vantaggio: cross di Ranocchia verso l’area, Brunori stacca di testa ma trova i guantoni di Cerofolini ad opporsi.

1′ – Pronti, via! Inizia il match al Barbera.

IL TABELLINO

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo (Dal 69′ Gomes), 8 Segre, 9 Brunori (C) (Dal 71′ Le Douaron), 10 Ranocchia, 11 Gyasi (Dal 71′ Diakitè), 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Giovane, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.

BARI: 31 Cerofolini, 4 Castrovilli, 5 Darboe (Dal 58′ Pagano), 7 Sibilli, 11 Moncini (Dal 58′ Gytkjaer), 23 Vicari (C), 24 Dickmann, 27 Braunoder, 29 Verreth, 43 Nikolaou, 93 Dorval. A disposizione: 1 Pissardo, 3 Burgio, 8 Pagano, 9 Gytkjaer, 10 Bellomo, 13 Meroni, 16 Antonucci, 17 Rao, 18 Maggiore, 21 Partipilo, 25 Pucino, 99 Cerri. Allenatore: Caserta.

ARBITRO: Daniele Perenzoni (Rovereto).

Primo assistente: Andrea Niedda (Ozieri).

Secondo assistente: Simone Biffi (Treviglio). Quarto ufficiale: Alfredo Iannello (Messina). VAR: Francesco Meraviglia (Pistoia). AVAR: Marco Monaldi (Macerata).

MARCATORI: Le Douaron 76′, Gomes 90’+1′

NOTE: ammonito Darboe.