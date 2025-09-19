Frosinone sprecone, il Südtirol rimonta: allo Stirpe finisce 2-2

Un punto che sa di occasione sprecata per il Frosinone e di rimonta preziosa per il Südtirol. Allo stadio “Benito Stirpe”, nell’anticipo della quarta giornata di Serie B, la sfida tra i giallazzurri di Alvini e gli altoatesini di Castori si chiude con un 2-2 che lascia rammarico ai padroni di casa e soddisfazione agli ospiti.

Il primo tempo è un dominio del Frosinone. Calò sblocca il risultato all’8’ su rigore concesso per fallo in area, mentre al 30’ è Ghedjemis a firmare il raddoppio con una splendida conclusione dalla distanza. Al riposo i ciociari sembrano in totale controllo, con altre occasioni create da Kvernadze e Koutsoupias che avrebbero potuto chiudere il match.

Nella ripresa, però, il copione cambia. Castori inserisce forze fresche e il Südtirol cresce minuto dopo minuto. Dopo un paio di interventi decisivi di Palmisani, gli ospiti accorciano al 72’ con Martini, bravo a sfruttare un pallone in area. Al 77’ arriva l’episodio che riapre del tutto la partita: rigore per gli altoatesini, trasformato con freddezza da Merkaj per il 2-2.

Il finale è nervoso, con il Frosinone che prova il forcing senza trovare il gol vittoria. Al triplice fischio resta il rammarico per non aver capitalizzato il doppio vantaggio, mentre il Südtirol porta a casa un pareggio di carattere.