FUORI LAUTARO: la scelta pesante di Chivu | Doveva dare un segnale alla squadra

Lautaro è uno dei giocatori più chiacchierati.

Lautaro Martinez resta uno dei grandi punti interrogativi di questo Derby d’Italia. In una partita ricca di occasioni da entrambe le parti, l’attaccante argentino non è praticamente mai entrato in scena. “El Toro” ha così mancato ancora una volta un appuntamento importante, alimentando critiche che forse rischiano di essere eccessive, ma che trovano terreno fertile di fronte a prestazioni del genere.

Se la difesa della Juventus ha mostrato diverse falle, non si può dire che quella dell’Inter abbia offerto maggiori garanzie. Errori pesanti in impostazione e mancanza di solidità hanno complicato la partita dei nerazzurri. In questo contesto, Lautaro non ha mai trovato spazi né creato reali pericoli. Il capitano non è riuscito neppure a rendersi protagonista di un episodio isolato, venendo sostituito da Chivu con largo anticipo rispetto al previsto.

La situazione diventa preoccupante perché dall’argentino ci si aspetta molto di più, soprattutto in sfide di questo livello. Leader e simbolo della squadra, dovrebbe essere il trascinatore nei momenti di difficoltà, quello in grado di accendere la luce quando tutto intorno sembra buio.

L’Inter sta attraversando un momento complicato, e proprio in queste fasi servirebbe la miglior versione di Lautaro Martinez. Senza il suo contributo decisivo, la squadra rischia di smarrire certezze e fiducia. Ritrovare il capitano non è solo una necessità tecnica, ma anche un’urgenza psicologica per restituire entusiasmo e prospettive a tutto l’ambiente.

In dubbio per l’Ajax

Lautaro Martinez non ha preso parte all’allenamento di rifinitura che l’Inter ha svolto alla vigilia della sfida contro l’Ajax. L’attaccante argentino ha lavorato in palestra invece che in campo, segnale che il problema alla schiena non è del tutto superato. Nonostante ciò, El Toro sarà comunque sul volo per Amsterdam con il resto della squadra guidata da Chivu, e le sue condizioni verranno valutate fino all’ultimo in vista della gara alla Johan Cruijff Arena.

La presenza del capitano resta quindi in bilico, ma la sua convocazione rappresenta un segnale di speranza per l’ambiente nerazzurro. L’Inter sa di aver bisogno del suo leader offensivo in una sfida tanto importante, anche se l’ultima parola spetterà allo staff medico dopo l’ultima rifinitura nei Paesi Bassi.

Darmian costretto a fermarsi

Non partirà invece per Amsterdam Matteo Darmian. L’esterno italiano è alle prese con una lombalgia che già ieri lo aveva costretto a saltare l’allenamento. La situazione non è migliorata e Chivu, in accordo con lo staff sanitario, ha scelto di non rischiarlo.

La sua assenza priverà l’Inter di una pedina preziosa per duttilità e affidabilità, proprio alla vigilia della prima trasferta di Champions League della stagione, che si preannuncia delicata.