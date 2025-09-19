Palermo-Bari, nuovo record stagionale al Barbera: il dato

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2025

Il Renzo Barbera si conferma il cuore pulsante della passione rosanero. Per il big match tra Palermo e Bari, valido per la quarta giornata di Serie B, sono stati emessi complessivamente 32.363 titoli di accesso.

Nel dettaglio, i dati ufficiali comunicano:

Abbonamenti: 16.504

Biglietti venduti: 15.859

Tifosi ospiti: 0

Un altro colpo d’occhio straordinario per l’impianto di viale del Fante, che anche questa sera spingerà la squadra di Pippo Inzaghi in un clima da vero e proprio sold out.

Il Palermo continua così a macinare record di presenze in Serie B, con il calore della tifoseria che si conferma ancora una volta un fattore determinante nella corsa dei rosanero.

Ultimissime

Palermo-Bari, nuovo record stagionale al Barbera: il dato

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2025
Lautaro Martinez

FUORI LAUTARO: la scelta pesante di Chivu | Doveva dare un segnale alla squadra

Marco Fanfani Settembre 19, 2025

Frosinone sprecone, il Südtirol rimonta: allo Stirpe finisce 2-2

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2025

LIVE Serie B Palermo-Bari 1-0

Katia Virzì Settembre 19, 2025

Palermo FC, Alfred Gomis alla giornata in memoria di Padre Pino Puglisi

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2025