Palermo-Bari, nuovo record stagionale al Barbera: il dato
Il Renzo Barbera si conferma il cuore pulsante della passione rosanero. Per il big match tra Palermo e Bari, valido per la quarta giornata di Serie B, sono stati emessi complessivamente 32.363 titoli di accesso.
Nel dettaglio, i dati ufficiali comunicano:
Abbonamenti: 16.504
Biglietti venduti: 15.859
Tifosi ospiti: 0
Un altro colpo d’occhio straordinario per l’impianto di viale del Fante, che anche questa sera spingerà la squadra di Pippo Inzaghi in un clima da vero e proprio sold out.
Il Palermo continua così a macinare record di presenze in Serie B, con il calore della tifoseria che si conferma ancora una volta un fattore determinante nella corsa dei rosanero.