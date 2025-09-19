Palermo-Bari 2-0. Le pagelle

Il match tra Palermo e Bari, valido per la quarta giornata del campionato di Serie B, va in archivio con il risultato di 2-0, la prima arriva al 76’ dai piedi di Le Douaron, bravo a sfruttare una rinvio sbagliato della retroguardia avversaria, il definitivo 2-0 è di Claudio Gomes nei minuti di recupero con un gran sinistro. Con questa vittoria i rosanero raggiungono quota 10 punti in classifica e, in attesa delle avversarie, guadagnano il primo posto in classifica. Inzaghi con questo successo festeggia la centesima vittoria nel campionato di Serie B, la prima arrivò proprio contro il Bari quando sedeva sulla panchina del Venezia. Di seguito le pagelle dei rosanero:

JORONEN 6: I ‘galletti’ calciano solo una volta verso la sua porta ma lui fa buona guardia, per il resto è spettatore del match.

PIEROZZI 6: Viene schierato nei tre di difesa e pronti via dimostra di poter fare questo ruolo con una buona chiusura in diagonale. Le sue caratteristiche lo chiamano a spingere e lo fa cercando di creare superiorità numerica dal loro suo lato. Dimostra una buonissima condizione atletica.

BANI 6,5: Non lo superano quasi mai, basta questo per descrivere la sua gara. Caserta, nella ripresa, per metterlo in difficoltà inserisce Gytkjear ma anche in questo caso non ci riesce.

CECCARONI 6,5: Ci prova con una gran conclusione in diagonale di sinistro da fuori area, Cerofolini gli nega la gioia della prima rete stagionale. Prova a lottare anche sui calcia piazzati in area avversaria.

GYASI 6: Sul fondo ci arriva poco, con le qualità che si ritrova potrebbe affondare ma non riesce e non riesce a servire un cross giocabile per i compagni, però lo trovi in tutte le zone del campo a tamponare.

Dal 72’ DIAKITÈ 6: Deve solo badare a non farsi superare dagli avversari e lo fa bene. Dopo una settimana passata più a curarsi che in campo è un buon segnale.

RANOCCHIA 6,5: Gestisce una buona quantità di palloni cercando di dare ordine alla manovra, ma la densità degli ospiti non sempre lo consente. Esce tra gli applausi del Barbera, cosa che non si vedeva da molto molto tempo.

Dall’82’ BLIN SV: Gestisce qualche buon pallone.

SEGRE 7: Una grande partita di lotta in mediana, non si risparmia su nessun pallone. L’unica pecca, ma è giustificato, sono i palloni sbagliati ma con il passare dei minuti la lucidità viene meno.

Dall’82’ GIOVANE sv: Primi minuti in maglia rosanero in una gara che ha un certo peso, dimostra di porter dire la sua in questa squadra guadagnando qualche punizione utile a far respirare la squadra e allentare la pressione degli avversari.

AUGELLO 6,5: La prima discesa sulla fascia si vede sul finire del primo tempo ma nella ripresa serve una buona quantità di cross, i difensori del Bari, però si chiudono praticamente dentro l’area piccola riuscendo a rinviare.

BRUNORI 6,5: Dopo il turno di riposo si rivede in campo. Pericolosissimo con un bel colpo di testa arrivando da dietro, ma Cerofolini risponde benissimo. Trova la gioia del gol ma l’esultanza viene strozzata per fuorigioco.

Dal 72’ LE DOUARON 7,5: Il suo primo gol stagionale è un gol pesantissimo perché permette ai suoi di conquistare la vittoria. Una mezza girata al volo di destro sul palo lontano, un gran bel gol, fa esplodere il Barbera.

PALUMBO 6,5: Va vicino al gol un paio di volte, la prima volta la palla sfiora il palo, la seconda un vero miracolo di Cerofolini che interviene in contro tempo da distanza ravvicinatissima. Un paio di buone giocate e tanti recuperi importanti.

Dal 69’ GOMES 7: Entra, porta freschezza in mediana, lotta con il coltello tra i denti e, ciliegina sulla torta, sigla la rete del 2-0 con una bel sinistro.

POHJANPALO 6,5: Ci prova praticamente in tutte le maniere, ma è poco fortunato. Però è bravo a servire, in caduta, Gomes per il gol del 2-0.

INZAGHI 7: Sono cento vittorie in Serie B per lui. L’aveva detto alla vigilia, i più bravi li tiene in panchina per farli entrare e vincere la gara, così è stato perché le reti arrivano da due subentrati come Le Douaron e Gomes. Il Palermo ora comanda la classifica con 10 punti in attesa delle avversarie.