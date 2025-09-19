Serie B, Palermo in vetta con 10 punti. Frosinone e Modena inseguono

Il successo sul Bari proietta il Palermo in testa alla classifica di Serie B con 10 punti in quattro giornate. La squadra di Pippo Inzaghi, trascinata dai gol di Le Douaron e Gomes, ha confermato il proprio momento positivo e si gode la vetta in solitaria, davanti al pubblico record del “Renzo Barbera”.

Alle spalle dei rosanero c’è il Frosinone, che dopo il pareggio casalingo contro il Südtirol sale a quota 8. A inseguire troviamo Modena e Cesena a 7 punti, con il gruppo delle inseguitrici composto da Carrarese, Venezia, Virtus Entella e Südtirol tutte a quota 5.

Classifica più corta a metà, con Avellino, Reggiana, Monza ed Empoli ferme a 4, mentre leggermente più indietro ci sono Mantova, Catanzaro e Juve Stabia a 3. Ancora senza vittorie Spezia (2 punti), Pescara e Padova (1) insieme al Bari, che rimane fanalino di coda con un solo punto e un avvio di stagione complicato. Chiude la Sampdoria, ferma a 0.

Un campionato che si conferma equilibrato e ricco di sorprese, ma che vede il Palermo già lanciare segnali chiari alla concorrenza.