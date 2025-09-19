Palermo-Bari. Le formazioni ufficiali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2025

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Bari, valevole per la 4ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 21.00.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni.

A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Giovane, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.

Allenatore: Inzaghi.

BARI: 31 Cerofolini, 4 Castrovilli, 5 Darboe, 7 Sibilli, 11 Moncini, 23 Vicari (C), 24 Dickmann, 27 Braunoder, 29 Verreth, 43 Nikolaou, 93 Dorval.

A disposizione: 1 Pissardo, 3 Burgio, 8 Pagano, 9 Gytkjaer, 10 Bellomo, 13 Meroni, 16 Antonucci, 17 Rao, 18 Maggiore, 21 Partipilo, 25 Pucino, 99 Cerri.

Allenatore: Caserta.

Arbitro: Daniele Perenzoni (Rovereto).

Primo assistente: Andrea Niedda (Ozieri).

Secondo assistente: Simone Biffi (Treviglio).

Quarto ufficiale: Alfredo Iannello (Messina).

VAR: Francesco Meraviglia (Pistoia).

AVAR: Marco Monaldi (Macerata).

