Palermo-Entella, quote al Barbera: rosanero nettamente favoriti
Calcio d’inizio domani alle ore 15:00 al Renzo Barbera. Il Palermo parte avanti nei pronostici contro la Virtus Entella e il mercato delle scommesse non lascia spazio a interpretazioni: il segno 1 è nettamente favorito su tutte le principali lavagne.
I bookmaker premiano il momento e il fattore campo dei rosanero, con la vittoria interna stabilmente sotto quota 1.65.
Le quote nel dettaglio
Bet365
1: 1.62 – X: 3.80 – 2: 5.25
SNAI
1: 1.63 – X: 3.80 – 2: 5.25
LeoVegas
1: 1.56 – X: 3.80 – 2: 5.50
AdmiralBet
1: 1.65 – X: 3.75 – 2: 5.10
Lottomatica
1: 1.60 – X: 3.85 – 2: 5.35
NetBet
1: 1.64 – X: 3.80 – 2: 5.40
888sport
1: 1.55 – X: 3.75 – 2: 5.40
Betfair Exchange
1: 1.63 – X: 3.72 – 2: 5.58
Betfair (Italia)
1: 1.60 – X: 3.70 – 2: 5.50
Lettura del mercato
Il successo del Palermo oscilla tra 1.55 e 1.65, forbice che conferma la fiducia degli operatori nella squadra di Inzaghi. Il pareggio viaggia tra 3.70 e 3.85, mentre il blitz ligure supera quota 5.50 (massimo 5.58 su Betfair Exchange).
Numeri che raccontano una partita, almeno sulla carta, indirizzata verso i padroni di casa. L’Entella parte da outsider dichiarata, ma in Serie B le sorprese non mancano mai.
Il Barbera, ancora una volta, è chiamato a fare la differenza.