Palermo-Entella, il meteo al Barbera: clima mite e vento moderato

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Primo Allenamento Stagionale Renzo Barbera Serie B 24-25 Palermo (76) tifosi

Domani alle ore 15:00 il Palermo scenderà in campo al Renzo Barbera contro la Virtus Entella in condizioni meteo complessivamente favorevoli. Il quadro previsto indica una giornata dal clima mite, con temperature gradevoli e buona visibilità.

Temperature

Al momento del calcio d’inizio sono attesi circa 15-16°C, con valori che resteranno stabili per tutto il pomeriggio. In serata la temperatura scenderà gradualmente intorno ai 12°C.

Cielo

Nel pomeriggio è previsto cielo parzialmente nuvoloso. È segnalata una debole possibilità di precipitazioni intorno alle ore centrali (circa 1.4 mm nelle rilevazioni), ma senza fenomeni significativi tali da condizionare il terreno di gioco. In serata nuvolosità variabile.

Vento

Soffierà prevalentemente da Sud-Ovest (SSW/SW) con intensità tra i 9 e i 15 km/h e raffiche che potranno raggiungere i 25-28 km/h nelle ore successive. Un elemento da considerare soprattutto sui lanci lunghi e sui cambi di gioco.

Visibilità

Visibilità ottima, superiore ai 10 km, condizioni ideali anche per il pubblico sugli spalti.

In sintesi, il meteo non dovrebbe rappresentare un fattore determinante per Palermo-Entella. Clima gradevole, campo in buone condizioni e solo un vento moderato che potrebbe incidere marginalmente sulle traiettorie.

