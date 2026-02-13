Serie B, la classifica spettatori: Palermo in testa, Sampdoria seconda

La Serie B non si gioca soltanto in campo. Si gioca anche sugli spalti, dove le tifoserie continuano a fare la differenza. I numeri parlano chiaro: è il Palermo a dominare la classifica spettatori, sia per totale presenze sia per media a partita.

La classifica totale spettatori

Palermo – 342.575 (12 partite)

Sampdoria – 277.487 (12)

Modena – 134.216 (12)

Cesena – 129.775 (11)

Bari – 127.253 (12)

Frosinone – 119.601 (11)

Avellino – 114.289 (12)

Reggiana – 108.264 (12)

Catanzaro – 108.246 (12)

Spezia – 106.662 (12)

Venezia – 99.693 (12)

Pescara – 96.344 (13)

Mantova – 91.366 (12)

Empoli – 85.715 (13)

Padova – 84.464 (12)

Monza – 74.605 (12)

Sudtirol – 45.523 (12)

Juve Stabia – 44.462 (11)

Carrarese – 40.729 (12)

Entella – 33.269 (12)

Il dato che salta agli occhi è il distacco del Palermo: oltre 340 mila spettatori complessivi in 12 partite interne. Un ritmo che nessun’altra piazza riesce a sostenere.

La media spettatori: Palermo irraggiungibile

Ancora più significativa è la media a gara:

Palermo – 28.548

Sampdoria – 23.124

Cesena – 11.798

Modena – 11.185

Frosinone – 10.873

Bari – 10.604

Avellino – 9.524

Reggiana – 9.022

Catanzaro – 9.021

Spezia – 8.889

Venezia – 8.308

Mantova – 7.614

Pescara – 7.448

Padova – 7.039

Empoli – 6.593

Monza – 6.217

Juve Stabia – 4.042

Sudtirol – 3.829

Carrarese – 3.394

Entella – 2.772

Il Palermo viaggia a quasi 28.500 presenze di media, un dato da categoria superiore. La Sampdoria resta l’unica a tenere un passo importante sopra quota 23 mila, mentre tutte le altre piazze scendono sotto i 12 mila spettatori di media.

Il peso del fattore stadio

La fotografia è chiara: alcune piazze storiche continuano a trainare il campionato anche sotto il profilo del pubblico. Palermo e Sampdoria rappresentano due capitali della Serie B per tradizione e partecipazione.

Il “Renzo Barbera”, con numeri stabilmente sopra i 28 mila spettatori, si conferma uno degli stadi più caldi della categoria. In un campionato equilibrato come la Serie B, il fattore tifo può diventare decisivo tanto quanto la qualità tecnica.

La corsa alla promozione passa anche dagli spalti.