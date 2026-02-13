Inzaghi presenta Palermo-Entella: «È la partita più importante dell’anno»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
1ae01555-f25f-43c4-ba81-c651d73d50d1

PALERMO – Dalla sala stampa del Renzo Barbera, Filippo Inzaghi presenta la sfida di domani tra Palermo ed Entella e sottolinea subito il peso specifico dell’incontro.

«Penso che sia la partita più importante dell’anno perché affrontiamo una squadra che ha battuto il Monza e con il Frosinone ha pareggiato all’ultimo. Penso che loro siano la sorpresa della stagione per come giocano. Una squadra non batte il Monza per caso».

Il tecnico rosanero insiste sull’attenzione da mantenere contro una formazione in fiducia: «Come tutte le gare di Serie B serve fare attenzione, ma con tutto il rispetto per loro noi siamo il Palermo e giochiamo nel nostro stadio. Voglio vedere a che livello è la squadra, come riesce a giocare queste partite. Mi auguro che la gente ci dia una grande spinta. Siamo pronti, ci siamo allenati bene».

Inzaghi ribadisce poi il concetto con parole ancora più nette: «Penso che sia la partita più importante dell’anno. Perché affrontiamo una squadra che ha battuto il Monza, ha pareggiato col Frosinone ma meritava, penso che l’Entella sia veramente la sorpresa della stagione, con un allenatore giovane molto bravo. Come tutte le partite di Serie B dovremo fare molta attenzione. Noi però siamo il Palermo, voglio vedere la squadra a che livello è arrivata, mi auguro che la gente ci dia una grande spinta, per noi domani vale più di tre punti. Riusciremmo a chiudere un cerchio importante, quando hai questa possibilità di dare continuità ai risultati positivi la stanchezza non si sente».

Parole che confermano l’importanza della sfida di domani al Barbera, con il Palermo chiamato a dare un segnale forte nella corsa ai propri obiettivi.

