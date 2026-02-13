Inzaghi presenta Palermo-Entella: «È la partita più importante dell’anno»

PALERMO – Dalla sala stampa del Renzo Barbera, Filippo Inzaghi presenta la sfida di domani tra Palermo ed Entella e sottolinea subito il peso specifico dell’incontro.

«Penso che sia la partita più importante dell’anno perché affrontiamo una squadra che ha battuto il Monza e con il Frosinone ha pareggiato all’ultimo. Penso che loro siano la sorpresa della stagione per come giocano. Una squadra non batte il Monza per caso».

Il tecnico rosanero insiste sull’attenzione da mantenere contro una formazione in fiducia: «Come tutte le gare di Serie B serve fare attenzione, ma con tutto il rispetto per loro noi siamo il Palermo e giochiamo nel nostro stadio. Voglio vedere a che livello è la squadra, come riesce a giocare queste partite. Mi auguro che la gente ci dia una grande spinta. Siamo pronti, ci siamo allenati bene».

Parole che confermano l’importanza della sfida di domani al Barbera, con il Palermo chiamato a dare un segnale forte nella corsa ai propri obiettivi.