Inzaghi presenta Palermo-Entella: «Abbiamo mentalità vincente, dobbiamo renderci conto di quanto siamo forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
PALERMO – Dalla sala stampa del Renzo Barbera, Filippo Inzaghi presenta Palermo-Entella di domani e affronta anche il tema dei cinque gol subiti nelle ultime due partite, scegliendo però una lettura positiva.

«Ho ragionato sui gol subiti ma ho anche pensato che abbiamo fatto nove gol nelle ultime tre partite. Preferisco una squadra propositiva, dopo il 3-3 abbiamo avuto un’occasione con Pohjanpalo».

Il tecnico rosanero sottolinea l’atteggiamento offensivo della squadra e la mentalità mostrata nei momenti decisivi: «Sul 4-3 potenziale eravamo in tanti dentro l’area, questo è sinonimo di mentalità vincente. Se una squadra deve arrivare dove vuole deve avere questo atteggiamento e voglia. Questa è una squadra con mentalità vincente, se vuole arrivare dove vuole arrivare bisogna avere questa mentalità».

Inzaghi riconosce la necessità di equilibrio, ma difende il percorso fatto finora: «Poi è chiaro che bisogna avere equilibrio, ma penso che i gol dell’Empoli siano nati da rimpalli un po’ casuali, mentre a Genova non siamo stati i soliti, ma dopo 12 partite ci sta. Se questi errori li fanno tra altre dodici partite vuol dire che saremo arrivati in alto».

Guardando oltre i singoli episodi, il tecnico indica anche l’aspetto su cui la squadra deve crescere: «Questa squadra deve rendersi conto di quanto è forte, sono contento dei risultati. Mi auguro che capiscano che fino ad ora hanno perso tempo. Stiamo creando qualcosa secondo me che potrà essere duraturo nel tempo».

Infine, parole di apprezzamento per il gruppo e per la gestione dello spogliatoio: «Mi piace come mi segue la squadra, dispiace lasciare fuori qualcuno ma devo fare delle scelte. Non c’è mai stata una multa o un ritardo, questo è molto bello».

Il messaggio dal Renzo Barbera è chiaro: il Palermo vuole continuare a crescere, mantenendo mentalità e ambizione in vista della sfida di domani contro l’Entella.

