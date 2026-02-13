Inzaghi presenta Palermo-Entella: «Cambierò quattro o cinque giocatori»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
PALERMO – Dalla sala stampa del Renzo Barbera, Filippo Inzaghi presenta Palermo-Entella di domani e anticipa qualche cambiamento nell’undici iniziale.

«Qualcosa cambierò, non posso cambiarne dieci. Ne cambierò tre, quattro. Quelli più stanchi recupereranno e daranno una mano a gara in corso. Ho domani mattina per ragionare bene e sono contento che la squadra è al completo per una partita decisiva per noi».

Il tecnico rosanero ribadisce poi il concetto in modo ancora più chiaro: «Cambierò quattro o cinque giocatori. Ho ancora domattina per ragionare bene, sono contento che la squadra sia al completo al di là di chi sia più o meno stanco. È una partita molto importante per noi».

Inzaghi si sofferma anche sulla gestione del risultato e sull’aspetto mentale della squadra, spiegando il lavoro svolto con il suo staff fin dal primo giorno: «Cerco di fare il massimo con il mio staff. Dal primo giorno ho cercato di fare capire alla squadra che gli attori protagonisti sono loro e che sono forti, devono avere l’ambizione di poter sognare. Tenersi stretta la maglia del Palermo è un privilegio».

Poi un passaggio personale sul suo arrivo in rosanero e sul cambiamento vissuto dal gruppo: «Quando sono arrivato alcuni volevano andare via, mi chiedevo il perché, io che avevo desiderato tanto il Palermo. Adesso li vedo tutti felici, per me questa è una grande vittoria».

Dal Renzo Barbera, dunque, il messaggio è chiaro: rotazioni mirate, gruppo compatto e ambizione alta in vista di Palermo-Entella di domani.

