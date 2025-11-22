Gazzetta dello Sport: “Palermo ora ci sei?”
Come riportato da Fabrizio Vitale su La Gazzetta dello Sport, il Palermo arriva alla sfida di Chiavari dopo due settimane di riflessioni profonde, confronti interni ed esperimenti tattici. La sosta è servita a individuare ciò che non ha funzionato nell’ultimo mese e a dare una scossa a un ambiente che, dopo il ko con la Juve Stabia — il terzo nelle ultime quattro gare — aveva urgente bisogno di riallinearsi.
Inzaghi, scrive ancora Vitale sulla Gazzetta dello Sport, ha iniziato a lanciare segnali già subito dopo la sconfitta di Castellammare, assumendosi responsabilità e pretendendo risposte immediate. Per il tecnico l’obiettivo è chiaro: tornare a vincere. Con le prime della classifica che rischiano di scappare, un nuovo passo falso potrebbe compromettere le ambizioni di promozione diretta, costruite grazie a un mercato di alto livello.
Tutti sotto esame
Secondo quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport, la prima risposta deve arrivare dai giocatori: «Siamo tutti sotto esame» è la frase che riassume il momento. Non è un caso che Inzaghi abbia scelto di partire un giorno prima per svolgere la rifinitura direttamente sul sintetico di Chiavari, superficie che ha spesso messo in difficoltà i rosanero.
Il tecnico ha sfruttato le due settimane anche per valutare soluzioni alternative: dalla difesa a quattro, provata a sprazzi, a un assetto più elastico in fase offensiva. Tuttavia, per l’undici di partenza non sono previste rivoluzioni, fatta eccezione per il ballottaggio sulla trequarti tra Le Douaron e Vasic, con Palumbo pronto a muoversi tra centrocampo e rifinitura.
Serve il gol di Pohjanpalo
Uno dei punti nevralgici resta il rendimento di Pohjanpalo, a secco da cinque gare. La statistica dice che il finlandese non ha mai toccato quota sei partite senza segnare: il Palermo si aggrappa anche a questo.
A centrocampo dovrebbe toccare a Blin prendere in mano la regia, mentre il resto della formazione ricalcherà quella delle ultime uscite.
Inzaghi, riporta Vitale sulla Gazzetta dello Sport, non guarda alla classifica: «Le partite dipendono dal nostro atteggiamento. Non possiamo perdere tempo. Serve una sveglia».
L’Entella recupera quasi tutti
L’Entella, avversaria organizzata e in crescita, affronterà il Palermo con la rosa quasi al completo. L’unico stop dell’ultima ora riguarda Boccadamo, fermato da un risentimento muscolare. Chiappella ha tre ballottaggi aperti:
Karic favorito su Dalla Vecchia
Bariti più probabile di Mezzoni sulla fascia destra
Guiu che insidia Fumagalli per affiancare Debenedetti
Una sfida che promette intensità, letture tattiche e grande necessità di punti da entrambe le parti.