Entella–Palermo, la Gazzetta: Inzaghi conferma il 3-5-2 e sceglie Le Douaron accanto a Pohjanpalo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la sfida di Chiavari tra Entella e Palermo vale molto più dei tre punti. I rosanero arrivano al “Sannazzari” con l’obbligo di invertire la rotta dopo le ultime uscite altalenanti, mentre la squadra di Chiappella vuole confermare il buon momento casalingo.

Come evidenziato ancora da La Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi ripartirà dal 3-5-2, una scelta dettata sia dalle assenze sia dalla volontà di mantenere equilibri consolidati. Davanti a Joronen ci sarà il terzetto formato da Bereszynski, Bani e Ceccaroni, con Pierozzi e Augello confermati sulle corsie. In mezzo Blin sarà il riferimento centrale, affiancato da Segre e Palumbo, con quest’ultimo pronto ad alzarsi sulla trequarti qualora la gara lo richiedesse.

In attacco, come ribadito da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi punterà su Joel Pohjanpalo, che cerca il gol per interrompere un digiuno di cinque gare, e su Le Douaron, spesso preferito nelle trasferte per fisicità e intensità. Brunori partirà dalla panchina insieme a Vasic, alternativa per cambiare assetto in corsa.

Sul fronte Entella, la formazione proposta da La Gazzetta dello Sport ricalca il 3-5-2 di Chiappella, con Colombi tra i pali, Parodi–Tiritello–Marconi in difesa e Bariti e Di Mario sulle fasce. Ballottaggi aperti in mezzo, dove Karic insidia Dalla Vecchia, mentre in avanti Debenedetti sarà affiancato da Fumagalli, sebbene Guiu resti una soluzione credibile a gara in corso.

La sfida si annuncia quindi equilibrata e ricca di duelli individuali: il Palermo vuole riavvicinarsi alla zona alta, l’Entella difendere il trend positivo interno. A certificare le scelte, i numeri e gli schieramenti è ancora una volta La Gazzetta dello Sport, che individua in questo incrocio un punto di svolta per entrambe le squadre.

ENTELLA–PALERMO • Oggi ore 15 • Stadio Sannazzari (Chiavari)

Arbitro: Collu

Assistenti: Catallo – Emmanuele

IV uomo: Turrini

VAR: Mazzoleni

AVAR: Ferrieri Caputi

TV: DAZN, LaB

Prezzi: 15–32 euro

ENTELLA (3-5-2)

All. Chiappella

Formazione:

Colombi; Parodi, Tiritello, Marconi; Bariti, Karic (o Dalla Vecchia), Benali, Franzoni, Di Mario; Fumagalli, Debenedetti.

Panchina:

22 Del Frate, 99 Siaulys, 90 Portanova, 42 Moretti, 4 Nichetti, 5 Lipani, 27 Dalla Vecchia, 25 Matteazzi, 94 Mezzoni, 11 Guiu, 21 Russo, 45 Ankeye.

Squalificati: nessuno

Diffidati: Di Mario, Marconi

Indisponibili: Del Lungo, Boccadamo

PALERMO (3-5-2)

All. Inzaghi

Formazione:

Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Blin, Palumbo, Augello; Pohjanpalo, Le Douaron.

Panchina:

22 Bardi, 1 Gomis, 29 Peda, 23 Diakité, 72 Veroli, 15 Nicolosi, 14 Vasic, 17 Giovane, 31 Corona, 9 Brunori.

Squalificati: Ranocchia

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Gomes, Gyasi