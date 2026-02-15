Tuttosport: “Tris del Palermo. Entella a picco”

Missione compiuta. Il Palermo supera 3-0 l’Entella, centra la settima vittoria consecutiva al “Barbera”, allunga a tredici risultati utili e firma il quarto match di fila con tre reti all’attivo. Numeri che certificano la corsa della squadra di Inzaghi verso i primi due posti. Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, il successo regala ai rosanero una notte a un solo punto dalla Serie A, in attesa degli impegni di Frosinone e Monza.

Il Palermo aveva un solo risultato a disposizione per continuare la rincorsa e lo ha ottenuto con una prestazione concreta e spietata. La differenza con l’Entella, sottolinea Luigi Butera sulle pagine di Tuttosport, è stata tutta nella qualità individuale. I liguri hanno mostrato organizzazione e personalità, ma negli ultimi metri è mancato il guizzo decisivo.

La gara si sblocca dopo quattro minuti: calcio d’angolo di Augello e colpo di testa vincente di Pohjanpalo, al sedicesimo centro stagionale. Un vantaggio che indirizza la partita senza però spegnere la reazione dell’Entella. La squadra di Chiappella prova a prendere campo e trova sulla sua strada un super Joronen, decisivo su Dalla Vecchia e soprattutto su Di Mario.

«Dopo la rete del vantaggio la gestione non mi è piaciuta, ma sapevamo che non era facile», ha ammesso Inzaghi. Parole riportate da Luigi Butera su Tuttosport, che evidenziano come la seconda parata del portiere finlandese rappresenti la vera svolta del match.

Poco dopo, infatti, arriva il raddoppio ancora da calcio piazzato: assist di Palumbo e destro potente di Ranocchia che sorprende Colombi. Prima dell’intervallo Pohjanpalo sfiora il tris su cross di Le Douaron, ma la sensazione è che la gara sia ormai incanalata.

In avvio di ripresa il Palermo chiude i conti: magia di Palumbo, cross e sinistro al volo di Pierozzi per il 3-0. Un colpo che rende la salita dell’Entella ripidissima. Nel finale c’è spazio anche per un gol annullato a Pohjanpalo per un precedente fallo di Pierozzi su Tirelli.

Al triplice fischio, Inzaghi festeggia in campo con la squadra e con il figlio Edoardo. Come conclude Luigi Butera nel suo approfondimento su Tuttosport, questo Palermo ora corre veloce e fa paura a chi sta davanti. La rincorsa è più viva che mai.