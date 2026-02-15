Tuttosport: “Palermo-Virtus Entella 3-0. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
Palermo Entella 3-0 (25)

Nel successo del Palermo sull’Entella, settima vittoria consecutiva al “Barbera” e tredicesimo risultato utile di fila, arrivano le valutazioni firmate da Luigi Butera su Tuttosport. Una prova di forza dei rosanero, capaci di colpire nei momenti chiave e gestire la gara con qualità e solidità.

Di seguito i voti assegnati da Luigi Butera per Tuttosport.

Palermo (3-4-2-1)

Joronen 7.5;
Bereszynski 6.5 (25’ st Magnani 6),
Bani 6.5,
Ceccaroni 6.5 (36’ st Veroli ng);
Pierozzi 7,
Segre 6 (25’ st Gomes 6),
Ranocchia 7 (32’ st Blin ng),
Augello 6.5;
Palumbo 7,
Le Douaron 6 (25’ st Johnsen 6);
Pohjanpalo 7.

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Peda, Gyasi, Modesto, Vasic, Giovane, Corona.
Allenatore: Inzaghi 7

Entella (3-4-2-1)

Colombi 5;
Del Lungo 6 (8’ st Parodi 5.5),
Alborghetti 5,
Marconi 5 (28’ st Pilati ng);
Mezzoni 6,
Karic 6,
Squizzato 6,
Di Mario 6.5;
Guiu 5 (8’ st Tirelli 5),
Dalla Vecchia 6 (20’ st Franzoni 5.5);
Cuppone 5.5 (20’ st Debenedetti 5).

A disposizione: Del Frate, Siaulys, Turicchia, Bariti, Nichetti, Benedetti, Stabile.
Allenatore: Chiappella 6

Arbitro: Pezzuto (Lecce) 6.5

