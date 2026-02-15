Gazzetta dello Sport: “Super Joronen. Le pagelle di Palermo-Virtus Entella”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
Palermo Entella 3-0 (66)

Nel racconto firmato da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il Palermo conferma il proprio momento d’oro superando l’Entella con un netto 3-0. Settimo successo consecutivo al “Barbera” e tredicesimo risultato utile di fila per la squadra di Inzaghi, che costruisce la vittoria con cinismo e qualità.

Come sottolinea Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, decisivi ancora una volta gli uomini chiave: Pohjanpalo sblocca subito la gara, Palumbo illumina con l’assist per Pierozzi e Joronen blinda il vantaggio con due interventi determinanti. Proprio l’estremo difensore finlandese viene indicato come top di giornata nell’analisi di Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, per le parate su Dalla Vecchia e soprattutto su Di Mario.

Di seguito i voti assegnati da Fabrizio Vitale per la Gazzetta dello Sport.

Top

7 Joronen
Mette in cassaforte il vantaggio iniziale con due prodezze.

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen 7;
Bereszynski 6 (dal 25’ s.t. Magnani 6),
Bani 6,5,
Ceccaroni 6,5 (dal 36’ s.t. Veroli s.v.);
Pierozzi 6,5,
Segre 6 (dal 25’ s.t. Gomes 6),
Ranocchia 6,5 (dal 32’ s.t. Blin s.v.),
Augello 6,5;
Palumbo 7,
Le Douaron 6 (dal 25’ s.t. Johnsen 6);
Pohjanpalo 7

Panchina: Gomis, Gyasi, Vasic, Giovane, Modesto, Peda, Corona
Allenatore: Inzaghi 7

ENTELLA (3-5-2)

Colombi 5;
Del Lungo 6 (dal 9’ s.t. Parodi 6),
Alborghetti 5,
Marconi 5 (dal 28’ s.t. Pilati 6);
Mezzoni 6,
Karic 6,5,
Squizzato 6,5,
Dalla Vecchia 6 (dal 20’ s.t. Franzoni 6),
Di Mario 6,5;
Guiu 5 (dal 9’ s.t. Tirelli 5,5),
Cuppone 6 (dal 20’ s.t. Debenedetti 5,5)

Panchina: Del Frate, Siaulys, Nichetti, Bariti, Stabile, Benedetti, Turicchia
Allenatore: Chiappella 6

Arbitro: Pezzuto (Lecce) 6

