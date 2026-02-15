Giornale di Sicilia: “Il Palermo fa ancora festa. Tris all’Entella, si può sognare”

Il sette, il tredici e il quattro. Non sono numeri giocati al lotto, ma la fotografia esatta del momento rosanero. Il Palermo supera 3-0 l’Entella al “Barbera”, centra la settima vittoria consecutiva in casa (record eguagliato dal 1959), allunga a tredici risultati utili e cala il poker di gare di fila con almeno tre reti segnate. Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la squadra di Inzaghi continua la sua corsa con la forza delle grandi.

Il successo contro i liguri consente a Inzaghi di chiudere la serata a un solo punto dal secondo posto, in attesa dei risultati di Frosinone e Monza. Il Venezia resta a +5 dopo il netto successo sul Cesena, ma il Palermo dimostra di esserci, con continuità e maturità. Ancora Luigi Butera sul Giornale di Sicilia evidenzia come i rosanero sappiano soffrire e colpire nei momenti decisivi, qualità che stanno facendo la differenza in questa fase del campionato.

La partita si sblocca subito. Corner perfetto di Augello e colpo di testa vincente di Pohjanpalo, al 16° centro stagionale. L’avvio lasciava presagire una gara in discesa, ma l’Entella reagisce, prende campo e mette pressione. Karic, Dalla Vecchia e Squizzato tengono in mano il centrocampo, mentre Cuppone e Guiu non riescono a pungere negli ultimi metri.

Quando i liguri si affacciano pericolosamente dalle parti di Joronen, il portiere finlandese risponde da campione. Decisivi gli interventi sul tiro di Dalla Vecchia e soprattutto sul colpo di testa ravvicinato di Di Mario. Secondo Luigi Butera, sulle pagine del Giornale di Sicilia, proprio quelle parate rappresentano la svolta psicologica del match.

Inzaghi corregge qualcosa, invertendo Palumbo e Le Douaron, e il Palermo ritrova equilibrio. A quattro minuti dall’intervallo arriva il raddoppio: ancora corner, ancora qualità. Palumbo libera Ranocchia, destro potente e decisiva deviazione di Colombi. Nella ripresa, il tris arriva immediatamente: invenzione di Palumbo e sinistro al volo di Pierozzi che chiude i conti.

Diciotto gol da palla inattiva in stagione: un dato che certifica il lavoro dello staff tecnico. Ranocchia, Palumbo e Augello sono specialisti che sanno “dipingere” traiettorie decisive. Come rimarca Luigi Butera nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, nulla è lasciato al caso: studio, organizzazione e qualità stanno alimentando una rincorsa concreta.

Nel finale c’è spazio per le rotazioni e per un altro gol annullato a Pohjanpalo per un fallo dubbio di Pierozzi su Tirelli. L’Entella prova a rendere meno pesante il passivo, ma Joronen si conferma insuperabile.

Non è stata la gara più spettacolare, ma è stata l’ennesima prova di forza. Il Palermo non concede nulla e capitalizza tutto. La promozione diretta resta un obiettivo vivo. Sabato arriva il Südtirol, e la corsa continua.