Catanzaro, Iemmello e Pontisso firmano il tris: Mantova ko e salvezza in anticipo. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
Il Catanzaro festeggia San Valentino nel modo migliore: vittoria, terzo successo in una settimana e salvezza conquistata con largo anticipo. Come racconta Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, al “Ceravolo” i giallorossi superano il Mantova grazie alle firme di Iemmello e Pontisso, al termine di una gara intensa e giocata tra nebbia e pioggia.

L’avvio è subito movimentato. Dopo appena 29 secondi Ruocco prova a sorprendere Pigliacelli, che si riscatta poco dopo su Wieser. Il Catanzaro reagisce immediatamente e al 5’ trova il vantaggio: Liberali protegge palla e serve D’Alessandro, cross perfetto per Iemmello che, stretto tra due avversari ma tenuto in gioco da Dembélé, colpisce di testa e sblocca il risultato.

Il Mantova prova a restare in partita, soprattutto con Marras che in più occasioni mette i brividi alla retroguardia calabrese. Ma al 39’ arriva il raddoppio: ancora Iemmello protagonista nell’anticipo su Castellini, palla a Pontisso che sfugge a Meroni e scarica un destro velenoso che vale il 2-0.

Nel secondo tempo gli ospiti alzano il baricentro e cercano l’episodio che possa riaprire il match. Marras impegna ancora Pigliacelli, mentre la traversa nega il gol al neoentrato Muci. Il Catanzaro, però, resta ordinato e compatto, controlla senza eccessivi affanni e conduce in porto una vittoria preziosa.

Tre punti che completano un trittico perfetto e certificano l’obiettivo stagionale con largo anticipo. Il Mantova esce sconfitto nonostante la generosità offensiva, ma dovrà rivedere qualcosa soprattutto in fase difensiva. Al “Ceravolo” è festa giallorossa: l’amore tra Iemmello e Catanzaro continua a scrivere pagine importanti.

