Giornale di Sicilia: “Joronen para tutto, Palumbo sempre più assist-man, Augello instancabile. Le pagelle di Palermo-Virtus Entella”

Il Palermo supera l’Entella con un netto 3-0 e consolida la propria corsa verso la promozione diretta. Ecco le pagelle firmate da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, tra conferme, riscatti e prestazioni di spessore.

Joronen 7,5

Ancora una volta decisivo. Il dodicesimo clean sheet stagionale porta anche la sua firma: prodigiosa la parata sul colpo di testa ravvicinato di Di Mario, dopo un primo intervento notevole sulla conclusione velenosa di Dalla Vecchia. Nella ripresa non concede nulla. Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, è lui il garante dell’equilibrio rosanero.

Bereszynski 6,5

Rientra titolare dopo quasi un mese e risponde presente. Attento, ordinato e pulito nelle uscite palla al piede. Un’unica sbavatura su Di Mario, perdonabile. Esce a venti minuti dalla fine.

Magnani 6

Parte dalla panchina dopo la serata complicata di Marassi. Nel finale, schierato a destra, appare più sicuro. Deve ritrovare continuità fisica.

Bani 6,5

Domina nel gioco aereo e annulla Cuppone. Non sbaglia una chiusura e si conferma leader della retroguardia. Prestazione solida.

Ceccaroni 6,5

Rientra dal primo minuto senza affanni particolari. Il primo corner – da cui nasce il vantaggio – scaturisce da un suo inserimento. Esce per un fastidio all’inguine ma senza apparente gravità.

(Veroli sv)

Pierozzi 7

Due volti nella sua gara: primo tempo prudente, ripresa arrembante. Segna il quinto gol stagionale con un gran sinistro al volo e spinge fino all’ultimo minuto. Decisivo.

Segre 6

Rientra dall’inizio ma fatica nel palleggio avversario. Si accende quando parte in progressione, manca però un pizzico di qualità. Inzaghi lo preserva nel finale.

Gomes 6

Entra a partita già indirizzata. Ordinato, diligente, senza sbavature.

Ranocchia 7

Riscatta la prova opaca precedente con una prestazione di sostanza e qualità. Segna il terzo gol stagionale con un destro potente che sorprende Colombi. Sostituzione preventiva.

(Blin sv: un quarto d’ora di sostanza)

Augello 7

Avvia il match con l’angolo perfetto per Pohjanpalo e non smette più di spingere. Cross continui, presenza costante nella manovra e attenzione difensiva. Prestazione completa.

Palumbo 7

Inzaghi lo vuole più centrale e lui risponde. Cresce con il passare dei minuti, illumina il gioco e firma due assist: per Ranocchia e per Pierozzi. Sono nove in stagione. Come evidenzia ancora Luigi Butera dalle colonne del Giornale di Sicilia, il suo talento sta diventando determinante.

Le Douaron 6,5

Tra i più attivi nel primo tempo. Protegge palla, lavora di sponda e dialoga bene con Pohjanpalo. Esce quando il risultato è ormai al sicuro.

(Johnsen 6: venti minuti con qualche spunto tecnico)

Pohjanpalo 7

Sedicesimo centro stagionale, un mix di astuzia e forza fisica. Spreca il raddoppio cercando l’effetto speciale, segna ancora nel finale ma l’arbitro annulla. Resta una sentenza.

Allenatore Inzaghi 7

Il Palermo ha ormai la sua identità. Turnover leggero ma efficace, lettura puntuale della gara con l’inversione tra Palumbo e Le Douaron. Gestione lucida dei cambi. Secondo Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la mano del tecnico è sempre più evidente.

Arbitro Pezzuto 6,5

Direzione serena in una partita corretta. Nessun cartellino, lascia correre quando serve. Annulla il quarto gol per fallo di Pierozzi su Tirelli: decisione che con un punteggio diverso avrebbe acceso il Var.

Il Palermo convince e consolida le proprie certezze. Le firme sono tante, ma il messaggio è chiaro: questa squadra sa come vincere.