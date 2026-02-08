Giornale di Sicilia: “Palermo da batticuore: Empoli steso in rimonta, Serie A a meno due”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (78)

Una partita sulle montagne russe, una notte da cuori forti. Il Palermo batte l’Empoli al termine di una gara intensa, sofferta e spettacolare, portando a casa tre punti che valgono oro nella corsa alla Serie A. Come racconta Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, i rosanero vanno sotto, ribaltano il risultato, subiscono il pari e alla fine la decidono con il rigore dell’implacabile Pohjanpalo.

L’inizio è shock. Dopo appena cinque minuti, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Guarino approfitta di una dormita collettiva e porta avanti i toscani. Il Palermo accusa il colpo e fatica a trovare ritmo, mentre l’Empoli sfrutta il vento a favore e tiene con ordine il campo, impedendo ai rosanero di uscire con pulizia dalla propria metà. Ranocchia prova a dare continuità alla manovra, ma le scelte offensive non pagano subito. Il pareggio arriva quasi per caso, su una giocata dei trequartisti: cross di Le Douaron, tocco di Gyasi e palla in rete con la complicità del palo e della schiena di Fulignati, come evidenzia Luigi Butera, Giornale di Sicilia.

 

Nella ripresa cambia il volto della partita. Inzaghi inserisce Magnani, accolto da applausi scroscianti, e il Palermo alza il baricentro. Peda colpisce una traversa clamorosa di testa, mentre Johnsen, appena entrato, dà nuova energia alla manovra. Da una sua giocata nasce l’azione del sorpasso: Augello spinge, Le Douaron rifinisce e Pohjanpalo punisce sotto misura. Il Barbera esplode, ma l’Empoli non crolla. I toscani trovano il 2-2 con Ebuehi, confermando quanto sottolineato da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia: una squadra viva, mai doma.

 

Il finale è un concentrato di tensione. Tremolada viene chiamato al VAR per un possibile rigore che non arriva, ma poco dopo il Palermo ha la sua occasione. In mischia da calcio d’angolo, Ceesay commette fallo su Bani e l’arbitro indica il dischetto. Pohjanpalo non trema: rigore glaciale, 15° gol stagionale e vittoria in cassaforte. Nel recupero serve anche l’ennesimo miracolo di Joronen, che nega a Ignacchiti il 3-3 con una parata decisiva. Con Inzaghi, come scrive ancora Luigi Butera, Giornale di Sicilia, anche i portieri diventano protagonisti.

È una vittoria che pesa. L’undicesimo risultato utile consecutivo, il sesto successo interno di fila e la prima rimonta stagionale. Il Palermo accorcia a -2 dalla Serie A, manda un segnale al campionato e si prepara alla sfida di Marassi contro la Sampdoria degli ex Brunori e Soleri. Una notte che può segnare una svolta, certificata dalle parole e dall’analisi di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia.

Altre notizie

pipitone

Palermo Women, Pipitone dopo il Matera: «Vogliamo lottare fino alla fine per questi colori»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
622522872_18549604399008695_3637454312601925292_n

Palermo Women, ritorno al successo: Matera travolto 1-5

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
626192122_18425020912140901_372791217255782213_n

Monza in rimonta sull’Avellino, Palermo sempre agganciato al treno Serie A. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
gregucci sampdoria

Sampdoria verso il Palermo: Malanca accelera il recupero, ripresa a Bogliasco dopo Modena

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (66) logo

Palermo subito al lavoro a Torretta: seduta di recupero dopo l’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 110859

Palermo, Pohjanpalo trascina ancora: «Al Barbera vogliamo sempre vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (86)

Il Tirreno: “Empoli sfortunato, vince il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (37)

Empoli sconfitto a Palermo, Ebuehi non si arrende: «Prestazione positiva, ma servivano punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (148)

Repubblica: “Johnsen subito decisivo. Le pagelle di Palermo-Empoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (140)

Repubblica: “Il Palermo ingrana la sesta. Tre reti all’Empoli secondo posto nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (107)

Gazzetta dello Sport: “Pohjanpalo top. Le pagelle di Palermo-Empoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (119)

Gazzetta dello Sport: “C’è anche il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-08 182748

Athletic Club Palermo non si ferma: Milazzo ko, Bonfiglio firma il successo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo monza 0-3 (50) Keita bianco

Monza, Bianco dopo l’Avellino: «Seconda rimonta consecutiva, questa squadra ha carattere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
pipitone

Palermo Women, Pipitone dopo il Matera: «Vogliamo lottare fino alla fine per questi colori»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 155814

Serie D girone I, corsa serrata al vertice: Igea resiste, Athletic Palermo e Reggina all’attacco. Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
622522872_18549604399008695_3637454312601925292_n

Palermo Women, ritorno al successo: Matera travolto 1-5

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026