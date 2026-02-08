Giornale di Sicilia: “Palermo da batticuore: Empoli steso in rimonta, Serie A a meno due”

Una partita sulle montagne russe, una notte da cuori forti. Il Palermo batte l’Empoli al termine di una gara intensa, sofferta e spettacolare, portando a casa tre punti che valgono oro nella corsa alla Serie A. Come racconta Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, i rosanero vanno sotto, ribaltano il risultato, subiscono il pari e alla fine la decidono con il rigore dell’implacabile Pohjanpalo.

L’inizio è shock. Dopo appena cinque minuti, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Guarino approfitta di una dormita collettiva e porta avanti i toscani. Il Palermo accusa il colpo e fatica a trovare ritmo, mentre l’Empoli sfrutta il vento a favore e tiene con ordine il campo, impedendo ai rosanero di uscire con pulizia dalla propria metà. Ranocchia prova a dare continuità alla manovra, ma le scelte offensive non pagano subito. Il pareggio arriva quasi per caso, su una giocata dei trequartisti: cross di Le Douaron, tocco di Gyasi e palla in rete con la complicità del palo e della schiena di Fulignati, come evidenzia Luigi Butera, Giornale di Sicilia.

Nella ripresa cambia il volto della partita. Inzaghi inserisce Magnani, accolto da applausi scroscianti, e il Palermo alza il baricentro. Peda colpisce una traversa clamorosa di testa, mentre Johnsen, appena entrato, dà nuova energia alla manovra. Da una sua giocata nasce l’azione del sorpasso: Augello spinge, Le Douaron rifinisce e Pohjanpalo punisce sotto misura. Il Barbera esplode, ma l’Empoli non crolla. I toscani trovano il 2-2 con Ebuehi, confermando quanto sottolineato da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia: una squadra viva, mai doma.

Il finale è un concentrato di tensione. Tremolada viene chiamato al VAR per un possibile rigore che non arriva, ma poco dopo il Palermo ha la sua occasione. In mischia da calcio d’angolo, Ceesay commette fallo su Bani e l’arbitro indica il dischetto. Pohjanpalo non trema: rigore glaciale, 15° gol stagionale e vittoria in cassaforte. Nel recupero serve anche l’ennesimo miracolo di Joronen, che nega a Ignacchiti il 3-3 con una parata decisiva. Con Inzaghi, come scrive ancora Luigi Butera, Giornale di Sicilia, anche i portieri diventano protagonisti.

È una vittoria che pesa. L’undicesimo risultato utile consecutivo, il sesto successo interno di fila e la prima rimonta stagionale. Il Palermo accorcia a -2 dalla Serie A, manda un segnale al campionato e si prepara alla sfida di Marassi contro la Sampdoria degli ex Brunori e Soleri. Una notte che può segnare una svolta, certificata dalle parole e dall’analisi di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia.