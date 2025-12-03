Giornale di Sicilia “Empoli-Palermo. Quattro da una parte, tre dall’altra. Domenica è un festival degli ex”

Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la sfida di domenica al Castellani non metterà di fronte soltanto Dionisi e il suo passato recente, ma anche un numero sorprendente di ex: sette giocatori che hanno vestito entrambe le maglie.

Secondo quanto evidenziato da Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, quattro di questi militano oggi nel Palermo. L’ultimo arrivato, Emmanuel Gyasi, ha totalizzato 77 presenze e 3 gol con l’Empoli prima del trasferimento estivo in rosanero, ma la sua presenza resta in dubbio per via dell’infortunio alla caviglia. Diverso il percorso degli altri tre: Bereszynski (24 presenze), Ranocchia (nove apparizioni, poi passato al Palermo a gennaio) e Corona, che in Toscana ha brillato soprattutto con la Primavera segnando 19 reti in 30 partite.

Dall’altra parte, come scrive ancora Alessandro Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia, ci sono tre giocatori che hanno vissuto tappe importanti della loro carriera a Palermo prima di approdare all’Empoli. Elia, undici presenze nel 2022/23, è rimasto legatissimo alla piazza ed è stato vicino al ritorno in estate prima che la trattativa sfumasse. Fulignati, protagonista con la Primavera tra il 2012 e il 2015 e titolare nella stagione della retrocessione 2016/17, ha iniziato poi un lungo percorso lontano dalla Sicilia. Haas, infine, ha giocato a Palermo nel 2018/19, annata terminata con il fallimento del club ma capace di lasciare comunque un forte legame con città e tifosi.

Un intreccio fitto di incroci e storie personali che, come sottolinea una quarta volta Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, dà ulteriore sapore a un match già carico di significati per motivi tecnici, emotivi e di classifica.