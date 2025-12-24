Corriere dello Sport: “Palermo, soluzione Pierozzi”

PALERMO – Difesa con gli uomini contati per il Palermo in vista della sfida di sabato al Renzo Barbera contro il Padova. Filippo Inzaghi deve fare i conti con un reparto arretrato ridotto all’osso, tra squalifiche e condizioni fisiche da valutare. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, saranno certamente assenti Bani e Diakité, fermati dal giudice sportivo, mentre restano in dubbio Pierozzi e Bereszynski.

Qualora entrambi non dovessero recuperare, l’emergenza diventerebbe totale. Allo stato attuale, infatti, gli unici difensori arruolabili sarebbero Peda, Ceccaroni e Veroli, oltre ad Augello, esterno sinistro nel 3-4-2-1 di Inzaghi. In questo scenario, come evidenzia ancora Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, Peda verrebbe confermato nel ruolo di braccetto destro, Ceccaroni adattato a centrale e Veroli sul centrosinistra.

Gli scenari, però, restano aperti. La sensazione è che lo staff medico e tecnico spingerà per il recupero di Pierozzi. L’esterno toscano, rimasto fuori contro l’Avellino per un sovraccarico muscolare, ha lavorato a parte e potrebbe tornare in gruppo nei prossimi giorni. Se disponibile, potrebbe essere impiegato come braccetto di destra nella difesa a tre, restituendo una parvenza di normalità all’assetto difensivo. Un’ipotesi che, come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, comporterebbe Peda centrale e Ceccaroni sul centrosinistra, con Gyasi candidato a presidiare la fascia destra a tutta fascia.

Il quadro resta complesso anche per Bereszynski, che non si è allenato in gruppo e la cui situazione verrà monitorata fino all’ultimo. In condizioni normali, Pierozzi agirebbe sull’esterno e il polacco da braccetto, ma al momento l’ex Sampdoria resta in dubbio dopo il problema che lo ha costretto al forfait in extremis ad Avellino. L’assenza più pesante, però, resta quella di Bani: al di là della prestazione opaca al Partenio, l’ex capitano del Genoa rappresenta un riferimento per esperienza e leadership, un vuoto che Inzaghi dovrà colmare sul piano organizzativo, come rimarca Antonio La Rosa del Corriere dello Sport.

Intanto, a Torretta si è rivisto Vasic, tornato a disposizione dopo il riacutizzarsi di un dolore alla spalla sinistra che lo aveva tenuto fuori contro Sampdoria e Avellino. Un rientro significativo, anche per il suo passato a Padova, che potrebbe rappresentare una motivazione in più in vista della convocazione. La gara di sabato sarà inoltre l’ultima prima dell’apertura del mercato invernale, durante il quale il Palermo si muoverà in base alle valutazioni interne e alle situazioni ancora da definire, a partire dal futuro di Brunori.

Nel frattempo, il club continua a distinguersi anche fuori dal campo. Come racconta ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, lunedì una delegazione di calciatori e dirigenti ha fatto visita al carcere dell’Ucciardone, trascorrendo del tempo con i detenuti in un gesto simbolico per ribadire che «chi sbaglia ha il diritto e il dovere di sognare una vita migliore».