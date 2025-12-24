Corriere dello Sport: “Modena, sfuma Brunori: il mercato vira su De Luca, Cerri resta un’opzione”

MODENA – Chiudere il 2025 nel modo migliore e poi guardare con ambizione al futuro. È questo il doppio obiettivo del Modena, che venerdì pomeriggio (fischio d’inizio alle 17.15) ospiterà il Monza dell’ex Paolo Bianco. Dopo la sconfitta contro il Venezia, la squadra di Andrea Sottil ha immediatamente ripreso il lavoro per preparare una sfida di alto livello, come racconta Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport.

Servirà il miglior Modena contro una delle corazzate del campionato, reduce dal netto 4-0 inflitto alla Carrarese e composta da elementi di categoria superiore. I canarini cercano un risultato positivo per ritrovare anche il successo casalingo che manca dal 2 novembre, quando arrivò il 3-0 contro la Juve Stabia. Un digiuno troppo lungo per una squadra che, come sottolinea Stefano Ferrari del Corriere dello Sport, ha costruito gran parte del proprio cammino sull’equilibrio e sulla solidità.

In vista del match sono attesi due rientri importanti in difesa: Tonoli, di ritorno dopo la squalifica, e Nieling, assente contro il Venezia per influenza. Entrambi dovrebbero tornare titolari, prendendo il posto di Dellavalle e Cauz. A centrocampo restano i consueti ballottaggi: sulla destra Beyuku-Zanimacchia, mentre in mezzo Pyyhtiä e Sersanti si contendono una maglia. In attacco, invece, Massolin è candidato alla conferma dal primo minuto, affiancato da uno tra Gliozzi e Pedro Mendes, come evidenzia ancora Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport.

C’è fermento anche attorno a Di Mariano, tornato al gol e desideroso di dare continuità al proprio rendimento. Un segnale positivo in vista di una partita di cartello, che arriva in un momento chiave della stagione. I 29 punti raccolti nel girone d’andata, infatti, non sono frutto del caso, ma di un percorso costruito con attenzione e costanza, come ricorda Stefano Ferrari del Corriere dello Sport.

Lo sguardo, inevitabilmente, va anche al mercato invernale. La sensazione è che qualcosa andrà fatto soprattutto in attacco. Dopo i contatti avviati in estate, il Modena è tornato su Manuel De Luca, attualmente fuori rosa alla Cremonese. Sul giocatore, però, c’è anche il Venezia, pronto a riportarlo sotto la guida di Stroppa. Più defilata, ma comunque presente nella lista del direttore sportivo Andrea Catellani, la candidatura di Alberto Cerri. È invece ormai tramontata la pista Matteo Brunori, sempre più vicino alla Sampdoria.

Intanto, la risposta del pubblico non manca: sono già oltre duemila i biglietti venduti per Modena-Monza, con 350 tagliandi destinati al settore ospiti. Un segnale chiaro verso una sfida che promette spettacolo, prima che il mercato e il 2026 prendano definitivamente il centro della scena.