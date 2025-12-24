Gazzetta dello Sport: “Serie B, mercato a saldo zero per quattro club: Venezia già in regola”

ROMA – Il mercato di gennaio in Serie B si apre con un vincolo pesante per quattro società. La Commissione indipendente che vigila sui conti dei club professionistici, l’ex Covisoc, ha infatti inibito la possibilità di operare liberamente a Frosinone, Venezia, Cesena e Padova. Come riportato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, le società coinvolte potranno effettuare operazioni soltanto a saldo zero, acquistando giocatori solo dopo aver ceduto.

Il provvedimento riguarda club con ambizioni e situazioni molto diverse: il Frosinone capolista, due squadre in piena corsa promozione come Venezia e Cesena e il Padova neopromosso. Secondo quanto spiega Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, l’obiettivo della Commissione è quello di garantire l’equilibrio economico-finanziario, imponendo un controllo stringente sul rapporto tra costi e ricavi.

Esiste però una via d’uscita. I club coinvolti potranno sbloccare il mercato qualora decidessero di intervenire direttamente sui conti, immettendo nuove risorse finanziarie. Una strada già percorsa dal Venezia. Come sottolinea ancora Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il club lagunare ha chiarito la propria posizione con una nota ufficiale.

Nel comunicato, il Venezia ha spiegato che «il Socio Unico ha già versato le risorse finanziarie che, se necessario, permetteranno di operare liberamente nel mercato di gennaio». Una presa di posizione netta che, come evidenzia Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, distingue il Venezia dalle altre società coinvolte, dalle quali ora si attendono eventuali contromosse o comunicazioni ufficiali.

Il quadro resta dunque in evoluzione. Se da un lato il mercato di gennaio si annuncia condizionato per alcune protagoniste della Serie B, dall’altro la possibilità di intervenire con ricapitalizzazioni immediate potrebbe ridisegnare rapidamente lo scenario, incidendo anche sugli equilibri della corsa promozione.