Giornale di Sicilia: “Palermo, difesa in emergenza. Le ultime dall’infermeria”
PALERMO – L’emergenza in difesa resta un tema centrale in casa Palermo, ma Filippo Inzaghi prova a guardare con moderato ottimismo alla sfida di sabato contro il Padova, ultimo impegno del 2025 al Renzo Barbera. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo dello staff rosanero è recuperare almeno una pedina del reparto arretrato per limitare le rotazioni obbligate.
Le attenzioni sono concentrate soprattutto su Bereszynski, chiamato a stringere i denti dopo il problema all’adduttore accusato a ridosso della trasferta di Avellino. Il difensore polacco viene valutato giorno dopo giorno e, come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, una decisione definitiva sulla sua disponibilità verrà presa soltanto nelle ore immediatamente precedenti al match.
Situazione diversa per Pierozzi, che resta ancora ai box e difficilmente potrà essere arruolabile per la gara interna contro il Padova. Il quadro complessivo dell’infermeria, però, appare in netto miglioramento, anche se la linea del club è quella della prudenza: nessun rischio inutile in una fase delicata della stagione, come evidenzia Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia.
Buone notizie arrivano invece da Vasic, tornato regolarmente ad allenarsi in gruppo e pronto a rappresentare una risorsa in più per Inzaghi, soprattutto in un momento in cui le alternative non abbondano. In caso di recupero in extremis di Bereszynski, il tecnico rosanero potrebbe confermare la difesa a tre, con Peda centrale, Ceccaroni sul centrosinistra e l’ex Sampdoria a completare il reparto, soluzione già sperimentata nelle ultime uscite.
A centrocampo non dovrebbero esserci stravolgimenti: l’unica possibile novità è Gyasi, pronto ad agire sulla fascia destra. Per il resto, Inzaghi sembra orientato a confermare l’undici visto nelle ultime partite, anche se Gomes spera di insidiare Segre, mentre Brunori potrebbe giocare quella che, come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, rischia di essere la sua ultima gara al Barbera, con la Sampdoria pronta ad accoglierlo a gennaio.