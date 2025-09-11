Palermo, dove vedere le partite: arriva OneFootball TV

PALERMO – Dalla 3ª giornata di campionato c’è un’altra novità per i tifosi rosanero: le partite del Palermo, così come tutte le gare della Serie BKT, saranno disponibili anche su OneFootball TV.

La piattaforma trasmetterà in Italia e in altri 150 Paesi l’intero turno di campionato, garantendo la visione live di tutte e dieci le partite ogni weekend.

Le novità dell’accordo

In Italia: sarà possibile seguire integralmente il campionato, comprese quindi tutte le gare del Palermo.

All’estero: nei Paesi dove ci sono già broadcaster attivi con 3 match live a giornata, OneFootball TV offrirà gli altri 7 incontri tramite MatchDay Pass al costo di 7,99 euro. Negli altri mercati, invece, resterà attivo il Season Ticket, che consente di seguire l’intera giornata.

Season Ticket in promo: l’abbonamento annuale è disponibile a 69,99 euro, prezzo promozionale prorogato per tutto settembre.

Un altro passo avanti per la fruizione del campionato, che si aggiunge alle già presenti offerte di DAZN e Amazon Prime Video, dando ai tifosi del Palermo un’ulteriore possibilità per vivere le emozioni della Serie B.

Disponibilità

L’app OneFootball TV è adesso accessibile non solo su dispositivi mobili, ma anche via web e sulle Smart TV. Un modo per portare la passione rosanero sempre più vicino ai tifosi, in Italia e nel mondo.