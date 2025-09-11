Due ex Palermo al Trodica: ufficiale Misuraca, in arrivo anche Bellusci

Due volti noti al calcio italiano e con trascorsi in rosanero ripartono dalle Marche. Il Trodica ha ufficializzato l’ingaggio di Gianvito Misuraca, centrocampista classe 1990 cresciuto nel settore giovanile del Palermo. Accordo già definito e grande entusiasmo nell’ambiente biancoazzurro, che vede nell’ex Pordenone, Vicenza e Bari un leader tecnico e carismatico per la stagione di Eccellenza 2025/26.

Ma non è finita: il club marchigiano è infatti a un passo dall’arrivo di un altro ex Palermo, il difensore Giuseppe Bellusci, che ha alle spalle una lunga carriera tra Serie A e Serie B con le maglie di Catania, Ascoli e Monza. Un innesto di esperienza e personalità che completerebbe un pacchetto arretrato già competitivo.

Come sottolineato dai dirigenti marchigiani, si tratta di un doppio segnale chiaro: il Trodica vuole recitare un ruolo da protagonista in Eccellenza, puntando forte su giocatori di spessore e su profili che conoscono bene il calcio professionistico.

Nell’organico di mister Buratti, oltre a Misuraca e all’imminente arrivo di Bellusci, spicca anche un altro nome noto: Pedro Costa Ferreira, ex Lecce, già protagonista con una doppietta nell’ultima gara. Dopo il pareggio d’esordio con la Fermignanese, i biancoazzurri sono attesi dal confronto con la Jesina, uno dei big match regionali.

Per il pubblico palermitano, il ritorno in campo di Misuraca e Bellusci rappresenta una curiosa coincidenza: due ex rosanero che, seppur in contesti diversi, continuano a essere protagonisti.