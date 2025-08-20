Coppa Italia: un turno di squalifica per un preparatore atletico del Palermo

Il match di Coppa Italia contro la Cremonese ha avuto conseguenze sul piano disciplinare per il Palermo. Il giudice sportivo della Serie A ha infatti adottato un provvedimento nei confronti di un membro dello staff tecnico rosanero: il preparatore atletico Daniele Cominotti.

Cominotti è stato squalificato per una giornata e, di conseguenza, non potrà essere in panchina nella gara di Coppa Italia che il Palermo disputerà il 24 settembre contro l’Udinese. Nessun altro provvedimento è stato comunicato, poiché l’incontro con la Cremonese si era concluso senza sanzioni disciplinari nei confronti dei giocatori.

Di seguito un estratto del comunicato del giudice sportivo:

“SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COMINOTTI Daniele (Palermo): per avere, al 45° del secondo tempo,

contestato platealmente una decisione arbitrale.”