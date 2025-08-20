Bari, vicino l’arrivo di Darboe della Roma

Il Bari è vicino a un nuovo rinforzo a centrocampo. Secondo quanto riportato da PianetaBari.com, Ebrima Darboe dovrebbe approdare in biancorosso a parametro zero. Il centrocampista gambiano sta infatti trattando la risoluzione contrattuale con la Roma.

Classe 2001, Darboe, una volta svincolatosi dai giallorossi, sarà libero di firmare con i galletti un contratto triennale. Il Bari, per assicurarsi le sue prestazioni, ha superato la concorrenza di Sampdoria, Frosinone e Modena.