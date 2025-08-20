Gasperini lo manda a Milano… sponda rossonera | Ecco l’ultima pedina di Allegri

L’asse tra Roma e Milan è molto caldo.

Le trattative di mercato tra Roma e Milan hanno spesso segnato la storia del calcio italiano, coinvolgendo giocatori simbolo e colpi clamorosi. Uno dei trasferimenti più noti è quello di Cafu, che dopo aver vinto lo scudetto con i giallorossi nel 2001 passò al Milan nel 2003. Con la maglia rossonera il “Pendolino” conquistò una Champions League, diventando un punto fermo della squadra di Ancelotti.

Un altro affare significativo fu quello di Christian Panucci, difensore che dopo diverse esperienze, tra cui il Milan degli anni ’90, approdò alla Roma nel 2001. Con i giallorossi rimase per otto anni, diventando leader della retroguardia e protagonista di numerose sfide proprio contro il suo ex club. Questi incroci testimoniano una lunga tradizione di scambi di alto livello tra le due società.

Nel 2011 ci fu invece il passaggio di Philippe Mexès, storico difensore francese della Roma, che si trasferì a parametro zero al Milan. La sua scelta fu accolta con delusione dalla tifoseria romanista, che lo aveva adottato come uno dei simboli della squadra. A Milano trovò meno continuità, ma contribuì a rinforzare la rosa rossonera in un periodo di transizione.

Tra le operazioni recenti va ricordato anche Alessandro Florenzi, capitano della Roma e prodotto del vivaio, che nel 2021 si trasferì al Milan. Con i rossoneri ha trovato un ruolo importante nello spogliatoio e ha partecipato alla conquista dello scudetto nel 2022. Queste trattative dimostrano come il legame tra i due club, pur nella rivalità, abbia spesso inciso sulla storia della Serie A.

Dovbyk nome nuovo

Artem Dovbyk potrebbe diventare un’opzione concreta per il Milan nelle ultime settimane di mercato. L’attaccante piace per caratteristiche tecniche e per la disponibilità della Roma a valutare una cessione, a patto di trovare un sostituto. Non c’è ancora una trattativa avviata, ma il profilo resta in lista. Il vero obiettivo resta però Rasmus Hojlund: il Milan deve superare la concorrenza del Napoli e convincere il Manchester United con una formula sostenibile, magari un prestito con diritto di riscatto. Anche Dusan Vlahovic resta molto apprezzato da Allegri, mentre la pista Dovbyk potrebbe aprirsi in caso di incroci favorevoli.

Il possibile accordo con la Roma passa anche dall’interesse giallorosso per alcuni rossoneri, come Musah e Bartesaghi. Questo scambio di gradimenti potrebbe facilitare i dialoghi, soprattutto se il Milan decidesse di accelerare. La disponibilità economica c’è, e la necessità di chiudere un colpo in attacco spinge la dirigenza a valutare ogni strada utile.

Corsa contro il tempo

Il Milan vuole il centravanti prima dell’esordio in campionato contro la Cremonese. Igli Tare ha chiarito la linea: serve un attaccante d’area, capace di garantire gol e presenza fisica. Dovbyk risponde a questo identikit: 28 anni, esperienza in Serie A e un profilo intermedio rispetto alle scelte più giovani o ai veterani degli ultimi anni.

Hojlund, 22 anni, resta il favorito ma il nodo resta l’intesa con lo United, che lo valuta sia per una cessione definitiva che per un prestito. Nelle prossime settimane la situazione potrebbe sbloccarsi, ma intanto il Milan non vuole farsi trovare impreparato: le sorprese restano possibili e decisive già a breve.