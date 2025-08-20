Serie B, le designazioni arbitrali della 1ª giornata: Pezzuto per Palermo-Reggiana
Sono state rese note le designazioni arbitrali per la prima giornata del campionato di Serie B 2024/25. Riflettori puntati sul match del “Renzo Barbera” tra Palermo e Reggiana, in programma sabato sera alle 21.00: la sfida sarà diretta da Ivano Pezzuto di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Di Giacinto e Pascarella. Quarto ufficiale Vogliacco, al VAR ci sarà Volpi con Del Giovane come AVAR.
Di seguito tutte le designazioni complete della prima giornata di Serie B:
PESCARA – CESENA
Venerdì 22/08 h. 20.30
Arbitro: Fourneau
Assistenti: Rossi L. – Rinaldi
IV: Massimi
VAR: Nasca (on-site stadio “Adriatico”)
AVAR: Prontera (on-site stadio “Adriatico”)
EMPOLI – PADOVA
Sabato 23/08 h. 19.00
Arbitro: Ferrieri Caputi
Assistenti: Galimberti – Catallo
IV: Perri
VAR: Camplone
AVAR: Di Vuolo
VIRTUS ENTELLA – JUVE STABIA
Sabato 23/08 h. 19.00
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Mastrodonato – Di Monte
IV: Perenzoni
VAR: Serra (on-site stadio “E. Sannazzari”)
AVAR: Gualtieri (on-site stadio “E. Sannazzari”)
MONZA – MANTOVA
Sabato 23/08 h. 21.00
Arbitro: Colombo
Assistenti: Cecconi – Laghezza
IV: Galipò
VAR: Marini
AVAR: Rutella
PALERMO – REGGIANA
Sabato 23/08 h. 21.00
Arbitro: Pezzuto
Assistenti: Di Giacinto – Pascarella
IV: Vogliacco
VAR: Volpi
AVAR: Del Giovane
SPEZIA – CARRARESE
Domenica 24/08 h. 19.00
Arbitro: Pairetto
Assistenti: Trinchieri – Votta
IV: Vingo
VAR: Maggioni
AVAR: Abisso
VENEZIA – BARI
Domenica 24/08 h. 19.00
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Bitonti – Regattieri
IV: Liotta
VAR: Mazzoleni
AVAR: Bonacina
CATANZARO – SÜDTIROL
Domenica 24/08 h. 21.00
Arbitro: Allegretta
Assistenti: Rossi C. – Belsanti
IV: Recchia
VAR: Maresca
AVAR: Gariglio
FROSINONE – AVELLINO
Domenica 24/08 h. 21.00
Arbitro: Dionisi
Assistenti: Rossi M. – El Filali
IV: Madonia
VAR: Giua
AVAR: Paterna
SAMPDORIA – MODENA
Lunedì 25/08 h. 20.30
Arbitro: Piccinini
Assistenti: Garzelli – Giuggioli
IV: Zanotti
VAR: Meraviglia
AVAR: Marinelli