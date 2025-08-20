Serie B, le designazioni arbitrali della 1ª giornata: Pezzuto per Palermo-Reggiana

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la prima giornata del campionato di Serie B 2024/25. Riflettori puntati sul match del “Renzo Barbera” tra Palermo e Reggiana, in programma sabato sera alle 21.00: la sfida sarà diretta da Ivano Pezzuto di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Di Giacinto e Pascarella. Quarto ufficiale Vogliacco, al VAR ci sarà Volpi con Del Giovane come AVAR.

Di seguito tutte le designazioni complete della prima giornata di Serie B:

PESCARA – CESENA

Venerdì 22/08 h. 20.30

Arbitro: Fourneau

Assistenti: Rossi L. – Rinaldi

IV: Massimi

VAR: Nasca (on-site stadio “Adriatico”)

AVAR: Prontera (on-site stadio “Adriatico”)

EMPOLI – PADOVA

Sabato 23/08 h. 19.00

Arbitro: Ferrieri Caputi

Assistenti: Galimberti – Catallo

IV: Perri

VAR: Camplone

AVAR: Di Vuolo

VIRTUS ENTELLA – JUVE STABIA

Sabato 23/08 h. 19.00

Arbitro: Calzavara

Assistenti: Mastrodonato – Di Monte

IV: Perenzoni

VAR: Serra (on-site stadio “E. Sannazzari”)

AVAR: Gualtieri (on-site stadio “E. Sannazzari”)

MONZA – MANTOVA

Sabato 23/08 h. 21.00

Arbitro: Colombo

Assistenti: Cecconi – Laghezza

IV: Galipò

VAR: Marini

AVAR: Rutella

PALERMO – REGGIANA

Sabato 23/08 h. 21.00

Arbitro: Pezzuto

Assistenti: Di Giacinto – Pascarella

IV: Vogliacco

VAR: Volpi

AVAR: Del Giovane

SPEZIA – CARRARESE

Domenica 24/08 h. 19.00

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Trinchieri – Votta

IV: Vingo

VAR: Maggioni

AVAR: Abisso

VENEZIA – BARI

Domenica 24/08 h. 19.00

Arbitro: Di Marco

Assistenti: Bitonti – Regattieri

IV: Liotta

VAR: Mazzoleni

AVAR: Bonacina

CATANZARO – SÜDTIROL

Domenica 24/08 h. 21.00

Arbitro: Allegretta

Assistenti: Rossi C. – Belsanti

IV: Recchia

VAR: Maresca

AVAR: Gariglio

FROSINONE – AVELLINO

Domenica 24/08 h. 21.00

Arbitro: Dionisi

Assistenti: Rossi M. – El Filali

IV: Madonia

VAR: Giua

AVAR: Paterna

SAMPDORIA – MODENA

Lunedì 25/08 h. 20.30

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Garzelli – Giuggioli

IV: Zanotti

VAR: Meraviglia

AVAR: Marinelli