Palermo, di sicuro non si può fare festa

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che ieri ha vinto a Lecco attraverso un articolo a firma di Luigi Butera.

Di sicuro non si può fare festa dopo questi tre punti con il Lecco, ma è bene tenerseli stretti, perché il Palermo arrivava da otto giorni infernali e, dunque, non era per niente scontato che vincesse a Lecco. Per lo spettacolo, ovviamente, bisogna ripassare – brutta partita su un campo pessimo – ma in questo momento non è il caso di fare gli schizzinosi.

Anzi, andando a ritroso, se il Palermo ne avesse vinte altre quattro-cinque così, adesso probabilmente si parlerebbe diversamente di questa squadra che non ha mai avuto una identità precisa in tutto il campionato. A Lecco è arrivata una vittoria sporca, proprio come era accaduto diverse volte ad inizio campionato quando il Palermo s’era incollato al Parma.

E di partite così ne hanno vinte anche le altre che adesso stanno più avanti del Palermo, a testimonianza del fatto che in questa Serie B non ci sono impegni facili, nemmeno contro squadre disperate e in pieno caos com’era il Lecco di ieri.

Un gol e tanta difesa, l’ha fatto anche tante volte quella Cremonese che in questo momento occupa il secondo posto a +7 dal Palermo. In A si andrà anche così e purtroppo i rosanero hanno perso tanti treni di questo tipo, lasciando tanti punti a squadre derelitte.