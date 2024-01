Il Palermo ha preso il giovane Marco Bevilacqua dall’Atalanta. Il giocatore arriva in Serie B, dunque, in prestito. In questa stagione ha giocato una sola presenza in Coppa Italia Primavera. Come risulta dal sito della Lega B il suo contratto è stato depositato. Il calciatore, con ogni probabilità verrà aggregato alla formazione di Di Benedetto.

