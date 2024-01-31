Palermo-Bari: arbitra Tremolada. Le designazioni della 23^ giornata di serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2024

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 23ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 3 febbraio.

PALERMO – BARI Venerdì 2/02 h. 20.30

TREMOLADA

COSTANZO – TRASCIATTI

IV: ANCORA

VAR: SERRA

AVAR: MIELE

BRESCIA – CITTADELLA h. 14.00

PEZZUTO

MARGANI – CATALLO

IV: CATANOSO

VAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

COSENZA – PISA h. 14.00

BONACINA

CORTESE – RICCIARDI

IV: IANNELLO

VAR: IRRATI

AVAR: MIELE

PARMA – VENEZIA h. 14.00

MARCHETTI

DI IORIO – COLAROSSI

IV: SCATENA

VAR: MARINI

AVAR: PAGANESSI

REGGIANA–FERALPISALO’ h. 14.00

MASSIMI (foto)

VIGILE – ARACE

IV: NIGRO

VAR: MAGGIONI

AVAR: PAGNOTTA

SPEZIA – CATANZARO h. 14.00

GHERSINI

RASPOLLINI – NIEDDA

IV: SCARPA E.

VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

AVAR: LONGO S. (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

LECCO – CREMONESE h. 16.15

ZUFFERLI

VIVENZI – LUCIANI

IV: NICOLINI

VAR: ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

AVAR: SANTORO (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

SAMPDORIA – MODENA h. 16.15

FERRIERI CAPUTI

PASSERI – GARZELLI

IV: MADONIA

VAR: GARIGLIO

AVAR: MERAVIGLIA

TERNANA – COMO h. 16.15

VOLPI

ROCCA – ZINGARELLI

IV: RAMONDINO

VAR: DI MARTINO (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

ASCOLI – SUDTIROL Domenica 4/02 h. 16.15

PERENZONI

BERCIGLI – BELSANTI

IV: CATANZARO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: ABISSO

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