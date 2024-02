Palermo-Como, Roberts: «Gli infortuni non hanno inciso, complimenti agli avversari»

Osian Roberts ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Palermo-Como, match di Serie B terminato 3-0. Di seguito un estratto delle parole del tecnico lariano:

«Il Palermo ha difeso bene su tutti i calciatori, è stata un’ottima gara. Neanche noi abbiamo concesso molto. Una gara combattuta e competitiva, chi concretizza le occasioni vince le partite. Ci sono molti aspetti positivi in questa sconfitta, c’è delusione ma dobbiamo ripartire alle cose positive.

Quanto hanno pesato gli infortuni? Non credo abbiano avuto qualche tipo di impatto sull’esito della gara. Non sarebbe corretto dire questo e non è neanche corretto nei confronti del Palermo che merita le mie congratulazioni per aver vinto la partita. Non siamo riusciti a segnare e bisogna migliorare questo aspetto».