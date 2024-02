Palermo-Como, Corini: «Siamo cresciuti mentalmente. Ci vuole tempo per consolidare un’alchimia»

Ai microfoni di Sky Sport, Eugenio Corini ha commentato il 3 a 0 del Palermo sul Como.

Di seguito le sue parole:

«Abbiamo affrontato un Como di qualità e attrezzato, nei primi 25 minuti hanno fatto meglio di noi. Abbiamo sentito il peso di uno stadio che si riempiva e che ci spingeva. Siamo cresciuti, abbiamo fatto un bel gol per come l’abbiamo costruito e per come Matteo ha attaccato il primo palo. Poi la squadra si è sciolta e nel secondo tempo abbiamo legittimato la vittoria, palleggiando e difendendo bene con grande voglia e compattezza e contro una squadra di assoluto valore e sarà un avversario ostico fino alla fine del campionato.

L’obbiettivo è la prossima partita e quindi la gara contro la Cremonese da cui oggi siamo distanti un punto. Abbiamo la possibilità di recuperarlo e sarà una gara difficile contro un ottimo avversario. Li abbiamo affrontati due mesi fa in una partita in cui le squadre hanno cercato di superarsi fino al 95′ e dove siamo stati bravi noi all’ultimo a mettere la testa oltre. Questo equilibrio lo ritroveremo sabato. I grigiorossi hanno grandi valori e lo saranno fino alla fine anche loro.

Ranocchia è un giocatore di valore e la società è stata brava a puntare su di lui. Ha quella fisicità che ci serviva, ha fatto una prestazione molto importante e mi aspetto una crescita continua e non si deve accontentare. Ha potenzialità e qualità per diventare un giocatore importante.

Abbiamo avuto una crescita costante. In estate sono arrivati 10 giocatori e ne abbiamo presi 3 a gennaio. Da quando sono qui sono passati circa 40 giocatori e ci vuole tempo per consolidare un’alchimia e sinceramente abbiamo vissuto un momento difficile tra ottobre e novembre. Poi ci siamo rafforzati e siamo cresciuti e credo che dalla mentalità derivano le altre qualità. Ed è ciò che serve per vincere i campionati: dobbiamo lavorare in allenamento in funzione di ogni avversario».