Palermo, Mancuso: «In vista dei playoff dobbiamo creare maggiore unione tra di noi»

L’attaccante del Palermo, Leonardo Mancuso, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club. Di seguito le sue parole sulla prossima gara dei rosanero contro la Reggiana, in programma sabato 27 aprile alle ore 16:15:

«Nonostante stiano passando un momento di difficoltà, ogni partita di Serie B è una gara a sè. Dovremo farci trovare pronti e sono sicuro che in settimana faremo il massimo per essere carichi. In queste ultime partite conterà fare più punti possibili ma soprattutto di creare maggiore unione tra di noi, in moda da arrivare al meglio per i playoff».

