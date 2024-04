Palermo, Mancuso: «Mignani ha subito cercato di trasmetterci le sue idee»

L’attaccante del Palermo, Leonardo Mancuso, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club. Di seguito le sue parole su mister Mignani e su cosa servirà nelle ultime partite:

«In questo finale di stagione sarà importante la forza di gruppo. Chiunque venga chiamato in causa deve farsi trovare pronto. Mister Mignani, da quando è arrivato, ha cercato di trasmetterci le sue idee di compattezza e unione e noi stiamo cercando di metterle in pratica. Abbiamo ancora quattro partite per assimilare i suoi concetti per poi metterli in atto nel finale di stagione. Contro il Parma, così come nelle altre partite, il pubblico non ci ha fatto mai mancare il suo sostegno. Sono sicuro che continueranno a sostenerci, abbiamo bisogno del loro supporto».

