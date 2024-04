Palermo, Mancuso: «Contro il Parma abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque»

L’attaccante del Palermo, Leonardo Mancuso, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club. Di seguito le sue parole sulla gara di venerdì sera contro il Parma e sulla sua prestazione contro la Sampdoria:

«Abbiamo fatto una buonissima partita, dimostrando di potercela giocare con chiunque. D’altronde, in questa stagione, l’abbiamo anche dimostrato nelle partite contro squadre di alta classifica. La consapevolezza di non essere inferiori a nessuno è molto importante in queste ultime partite e per preparare al meglio i playoff, dove affronteremo squadre del nostro livello. Il rientro in campo con la Sampdoria, facendo anche gol, è stato importante. Ho sempre cercato di farmi trovare pronto e di lavorare anche quando avevo meno spazio. Continuerò a dare il mio contributo alla squadra per raggiungere l’obiettivo finale».