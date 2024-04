Follia in Serie C femminile: la calciatrice Ferrazza colpita al volto da un uomo (VIDEO)

Bruttissimo episodio avvenuto al triplice fischio di Vis Mediterranea-Trastevere Calcio Woman, gara valida per per la 24esima giornata del girone C del campionato di Serie C Femminile e che presentava l’una di fronte all’altra le prime due della classe.

Come riporta Gazzetta Regionale, quel che bisogna purtroppo sottolineare è l’ennesimo, vergognoso, episodio di violenza su un campo di calcio. Violenza vera e propria, di un uomo nei confronti di una donna. Durante un parapiglia in campo tra calciatrici, un uomo, probabilmente riconducibile alla formazione di casa e che è stato identificato dai Carabinieri accorsi sul posto, entrato in campo ha colpito con un pugno sotto al mento la giocatrice capitolina Alice Ferrazza, dalla quale abbiamo avuto conferma telefonica di quanto accaduto.

Alice ha già sporto denuncia presso i Carabinieri per quanto subito ed ora valuterà tramite i suoi legali i prossimi passi. A noi non resta altro che inviarle tutta la nostra solidarietà, ribadendo come persone di simile profilo debbano essere allontanati in maniera definitiva dal mondo del calcio.

La calciatrice aggredita ha poi postato la seguente Instagram story: «Ancora non ho parole per l’accaduto di ieri. Voglio soltanto ringraziare tutti per i tantissimi messaggi e per il sostegno. Certe cose non dovrebbero mai accadere, ma purtroppo ci troviamo ancora qui a parlarne. Cercherò di rispondere a tutti il prima possibile. Grazie ancora».