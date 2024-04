Palermo Futsal Club, continua il sogno: dopo la promozione arriva il successo in Coppa Trinacria

Non si ferma il Palermo Futsal Club e lo fa ottenendo un altro successo all’interno della propria stagione sportiva. Dopo la promozione in Serie C2, la formazione allenata da mister Natale Gentile ottiene la vittoria della Coppa Trinacria, al termine di una sfida mozzafiato contro un più che ottimo Real Sicilia. A decidere l’incontro le reti di La Fiura, Billitteri e Gennaro. Per il Real Sicilia a segno Pace e D’Amico. Risultato finale 2-3.

Primo tempo

La prima frazione di gioco è subito scoppiettante. Un pallone di Gennaro innesca La Fiura che dopo appena 40 secondi vede il palo, con deviazione di un super Calamia, negargli il gol del vantaggio. I rosanero continuano ad attaccare e sono decisamente in palla. Calcio d’angolo con il solito Sujon pronto alla battuta. Il numero 8 trova La Fiura che spedisce la palla sotto l’incrocio dei pali; rosanero in vantaggio. Continua l’assedio del Palermo ma risponde Zangara con Perdichizzi chiamato ad intervenire. Il pari del Real Sicilia viene realizzato da D’Amico che sfrutta uno schema preciso di Zangara. Il raddoppio rosanero non tarda ad arrivare: magia illuminante di Chinnici che consente al duo Billitteri-Gennaro di portare la gara in vantaggio al primo tempo.

Secondo tempo

I secondi 30 minuti si aprono con un inizio più grintoso della formazione del presidente Lentini. i Giallorossi più battaglieri in campo con la ciurma di mister Gentile pronta a chiudersi in difesa. Perdichizzi realizza delle ottime parate con Gennaro e La Fiura pronti a ripartire. I cambi di mister Gentile sono calibrati alla perfezione con Sujon e Chinnici a sorreggere la difesa insieme a capitan La Fiura. Il tris rosanero porta la firma di Gennaro che approfitta di una respinta non perfetta di Calamia sul tiro potente da fuori di La Fiura. Estasi per il pubblico rosanero che aspetta solamente il triplice fischio del duo arbitrale Contreras-Armanno. Nel finale Pace cerca di rovinare la festa a La Fiura e compagni, bucando Perdichizzi ma il tempo è finito: Palermo Futsal Club vince la Coppa Trinacria. Primo successo in questa competizione per la squadra del presidente Pazzaglia che approda, di diritto, alla fase regionale. In attesa di scoprire il format della fase regionale, il prossimo appuntamento è datato 26 aprile. Ultima giornata di campionato contro lo Sparta Palermo alle ore 21:00.