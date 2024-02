Palermo-Como, Roberts: «Gara cambiata dopo il gol dell’1 a 0»

Osian Roberts ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Palermo-Como, match di Serie B terminato 3-0. Di seguito un estratto delle parole del tecnico lariano:

«Cosa non ha funzionato? Siamo partiti bene sapevamo che sarebbe stata una gara dura. Dopo il primo gol del Palermo la gara è cambiata. Dalla seconda rete è diventato tutto difficile. Ci sono degli aspetti da salvare. Ma il secondo gol ha cambiato l’inerzia.

Baselli ha avuto qualcosa al flessore, Kone al ginocchio, bisognerà approfondire. Questo è il modo in cui vuole giocare e come giocheremo la prossima partita. Ciò che conta è fare gol i gol fanno vincere le partite, abbiamo avuto diverse occasioni gol non concretizzate nel migliore dei modi ed è un dispiacere non essere riusciti a segnare, questo è mancato».