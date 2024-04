Palermo, la Primavera perde col Cesena. Di Benedetto: «Abbiamo giocato bene e avuto buona volontà»

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Primavera del Palermo sconfitta dal Cesena e riporta le parole del tecnico Di Benedetto.

La partita tra la Primavera del Palermo e quella del Cesena sembra essere stata una sfida intensa, sebbene il risultato non abbia favorito i rosanero. Partire in svantaggio proprio al termine del primo tempo può essere un duro colpo per il morale, ma il Palermo ha mostrato resilienza, cercando di rientrare in partita nonostante la forza dell’avversario. Il Cesena, essendo la capolista, ha chiaramente dimostrato il motivo del suo primato in classifica, gestendo bene il gioco e sfruttando le occasioni create. Tuttavia, il Palermo non ha perso la speranza e ha continuato a lottare, come dimostrato dai gol di Sciortino e Bevilacqua. Anche se il risultato finale di 4-2 sottolinea la superiorità del Cesena, gli sforzi dei giovani del Palermo non sono passati inosservati.

Questi tipi di partite sono cruciali per lo sviluppo dei giovani calciatori, offrendo loro l’opportunità di misurarsi con avversari forti e di imparare a gestire situazioni difficili. Per il Palermo, ora l’importante sarà analizzare gli errori commessi, migliorare dove necessario e prepararsi per le prossime sfide con rinnovato impegno e determinazione.

Il tecnico Di Benedetto ha rilasciato le seguenti parole dopo il match: «Affrontavamo la prima in classifica – dice il tecnico rosanero, Stefano Di Benedetto – abbiamo giocato bene e avuto buona volontà ma le loro ripartenze sono state letali».