Gds: “Buttaro fatica, Di Francesco opaco, Mancuso impalpabile. Le pagelle di Palermo-Reggiana”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sconfitta rimediata ieri dal Palermo contro la Reggiana stilando le pagelle.

Pigliacelli 6, 5 Subisce due gol senza colpe, due prodezze balistiche degli avversari. E salva la sua porta in più situazioni, soprattutto sulla battuta ravvicinata di Rozzio nel primo tempo.

Diakité 5,5 Abbiamo più volte sostenuto che non ha la rapidità e la reattività che aveva impressionato al suo debutto. Da centrale non si sgancia in avanti, con la palla al piede raramente è preciso e si rifugia spesso nel retropassaggio.

Lucioni 6 Salva il bilancio personale per quel gran lancio a Brunori che consente al Palermo di passare in vantaggio.

Nedelcearu 6 Sorpreso dalla rapidità e dalle incursioni a destra di Portanova si concede qualche attimo di distrazione ma in fondo non commette errori madornali.

Buttaro 5,5 Gioca a destra al posto di Di Mariano. Fa quel che può in un ruolo che interpreta a fatica, non avendo la tecnica necessaria. In fondo nasce come difensore centrale.

Henderson 5,5 Resta titolare e soffre la rapidità degli scambi avversari in mezzo al campo, come se i centrocampisti della Reggiana avessero un passo diverso.

Gomes 6 Per due terzi di partita gioca bene, sforzandosi di mettere ordine nella manovra rosanero e recuperando numerosi palloni.

Di Francesco 5 Nelle altre partite in cui era stato impiegato da mezzala aveva fatto meglio, giocando tra le linee e trovando anche buone intese con Lund. Ieri nulla. Non inventa, non rifinisce e perde una lunga serie di palloni in tentativi impossibili.

Lund 6 Alterna alti e bassi, almeno ci mette il cuore contro Fiamozzi. Arriva spesso al cross, benché con poca lucidità. Molto attivo, poco lucido, come tutto il Palermo. Una pagella come tante altre in questa stagione.

Mancuso 5 Non vede mai la palla, e dire che alla Reggiana mancavano i difensori titolari. Eppure sembra lento, sempre in ritardo e con Brunori l’intesa non è mai fluida.

Brunori 7 Il migliore per un paio di giocate all’inizio sul risultato di parità ma soprattutto per quel gol che incanta il Barbera. Il suo controllo al volo sul lungo lancio di Lucioni meriterebbe ben altre ribalte. Nel finale va anche lui in affanno.

Segre 6 Gli diamo la sufficienza perché gioca esterno, poi anche in difesa. E non si può giudicare un calciatore in un ruolo che non è il suo.

Soleri 5, 5 Va in campo per risolvere una gara difficile, ha quasi tutta la ripresa davanti ma fa poco. Anzi, calcia in ritardo da ottima posizione giocando una gara volenterosa quanto confusa.

Ranocchia 6 Quasi mezzora dopo la lunga assenza. Merita la sospensione del giudizio. Gioca arretrato a centrocampo in cerca di uno spiraglio. Che non trova mai. Dovrebbe essere impiegato un po’più avanti.

Insigne 5 Impalpabile a destra.

Traorè 5 Impalpabile a sinistra

Allenatore Mignani 5, 5 La prima sconfitta gli dovrebbe far capire quanti siano i problemi di questo Palermo. Che si porta dietro carenze individuali e una mancanza di idee e di automatismi che non si possono risolvere in poche settimane. Ieri ha presentato una squadra che non aveva la stessa voglia della Reggiana. Si munisca di bacchetta magica, se la trova.