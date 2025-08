Palermo Comic Convention 2025: dieci anni di passione pop, ospiti da sogno e un programma ricchissimo

Dal 11 al 14 settembre ai Cantieri Culturali alla Zisa: tra fumetto, cinema, videogiochi, cosplay e grandi nomi della scena internazionale.

La decima edizione del Palermo Comic Convention, in programma dall’11 al 14 settembre 2025 presso i Cantieri Culturali alla Zisa, si preannuncia come l’edizione più importante e spettacolare di sempre. Un traguardo storico per il festival siciliano che celebra il meglio del fumetto, del cinema, dei videogiochi, della cultura pop e del cosplay con un calendario di eventi e ospiti di altissimo livello.

Il manifesto ufficiale firmato da Rosenzweig: sirene, mito e fumetto

A dare il via ai festeggiamenti è il nuovo manifesto ufficiale, affidato all’estro visionario di Maurizio Rosenzweig, uno degli autori più originali del fumetto italiano. Per celebrare il decennale, Rosenzweig ha reinterpretato le sirene dell’Addaura, ispirandosi ai graffiti preistorici ritrovati nei pressi di Palermo. L’opera fonde mito mediterraneo, archeologia e immaginario pop contemporaneo, con richiami espliciti a icone del fumetto come Robert Crumb e personaggi nati dalla fantasia dell’autore.

Don Rosa ospite d’onore: il mito Disney arriva a Palermo

Tra gli ospiti più attesi c’è Don Rosa, leggenda del fumetto Disney, vincitore dell’Eisner Award e autore della celebre Saga di Paperon de’ Paperoni. L’artista statunitense, considerato l’erede di Carl Barks, sarà ospite d’onore dell’evento. Un’occasione imperdibile per i fan di ogni età, che potranno incontrarlo tra dediche, incontri e panel esclusivi.

«Il suo arrivo a Palermo – ha commentato il direttore Alessio Riolo – rappresenta un evento unico per la Sicilia e per tutto il mondo del fumetto italiano».

Diego Galindo, Mirko Čolak e Yuriko Tiger: ospiti internazionali e spettacolo assicurato

Il programma di PCC25 si arricchisce con la presenza di altri grandi nomi internazionali. Tra questi:

Diego Galindo, illustratore spagnolo noto per i suoi lavori su Stranger Things, Dungeons & Dragons e Avatar.

Mirko Čolak, fumettista serbo che ha firmato storie per Marvel (Red Skull, Conan, Red Sonja) e per l’editoria franco-belga, attualmente coinvolto nello Spawnverse.

Yuriko Tiger, celebre performer, modella e influencer del mondo cosplay, con collaborazioni per Capcom, Bandai Namco, Riot Games e Warner Bros. Sarà protagonista di esibizioni e incontri con il pubblico.

Il grande ritorno di Giorgio Vanni: sigle cartoon e concerto live

A far cantare e ballare il pubblico ci penserà Giorgio Vanni, il “capitano” delle sigle dei cartoni animati, amatissimo da intere generazioni. Il suo concerto live si terrà giovedì 11 settembre alle 21:00 presso Averna Spazio Open. I biglietti per l’evento sono acquistabili separatamente sul sito ufficiale, fino a esaurimento posti.

Biglietti e abbonamenti

La biglietteria online è già attiva: i ticket giornalieri e gli abbonamenti (a disponibilità limitata) sono acquistabili sul sito ufficiale palermocomicconvention.it e su Liveticket. Durante i giorni dell’evento sarà possibile acquistare solo i biglietti giornalieri.

Un decennale da celebrare

La decima edizione di Palermo Comic Convention, che fa parte della rete nazionale RIFF (Rete Italiana dei Festival di Fumetto), si conferma un punto di riferimento nel panorama culturale italiano, capace di attrarre autori, editori, fan e appassionati da tutta Europa.

Quattro giorni di magia, arte, incontri e divertimento per rendere omaggio alla nona arte e a tutte le sue contaminazioni. Un appuntamento imperdibile per chi ama la cultura pop e le emozioni che solo un festival così può regalare.